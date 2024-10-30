Чистая прибыль Alphabet в III квартале выросла на 34%
Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в III квартале 2024 г. увеличила чистую прибыль на 34%, следует из отчестности компании.
Чистая прибыль компании в июле-сентябре этого года составила $26,3 млрд по сравнению с $19,6 млрд за аналогичный период 2023 г. Выручка выросла на 15%, до $88,2 млрд по сравнению с $76,7 млрд в прошлом году.
«Динамика развития компании необычайно высока. Наша приверженность инновациям, а также внимание и инвестиции в искусственный интеллект приносят свои плоды», – подчеркнул генеральный директор Google Сундар Пичаи.
В апреле Alphabet объявила о выплате первых в ее истории дивидендов. Их размер – $0,20 на акцию. Компания отмечала, что в будущем намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды при условии, если это одобрит ее совет директоров.
Alphabet в январе-марте повысила выручку на 15%, она достигла $80,54 млрд по сравнению с $69,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании составила $23,66 млрд, увеличившись более чем в полтора раза по сравнению с 2023 г. Тогда показатель был на уровне $15,05 млрд. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17.