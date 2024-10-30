Чистая прибыль Alphabet в III квартале выросла на 34%

Alphabet в январе-марте повысила выручку на 15%, она достигла $80,54 млрд по сравнению с $69,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании составила $23,66 млрд, увеличившись более чем в полтора раза по сравнению с 2023 г. Тогда показатель был на уровне $15,05 млрд. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17.