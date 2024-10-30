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Чистая прибыль Alphabet в III квартале выросла на 34%

Ведомости

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в III квартале 2024 г. увеличила чистую прибыль на 34%, следует из отчестности компании.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре этого года составила $26,3 млрд по сравнению с $19,6 млрд за аналогичный период 2023 г. Выручка выросла на 15%, до $88,2 млрд по сравнению с $76,7 млрд в прошлом году.

«Динамика развития компании необычайно высока. Наша приверженность инновациям, а также внимание и инвестиции в искусственный интеллект приносят свои плоды», – подчеркнул генеральный директор Google Сундар Пичаи.

В апреле Alphabet объявила о выплате первых в ее истории дивидендов. Их размер – $0,20 на акцию. Компания отмечала, что в будущем намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды при условии, если это одобрит ее совет директоров.

Alphabet в январе-марте повысила выручку на 15%, она достигла $80,54 млрд по сравнению с $69,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании составила $23,66 млрд, увеличившись более чем в полтора раза по сравнению с 2023 г. Тогда показатель был на уровне $15,05 млрд. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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