Apple грозит иск на $3,8 млрд в Великобритании
Против американской корпорации Apple подали иск на 3 млрд фунтов (около $3,8 млрд) в Великобритании по обвинению в нарушении закона о конкуренции, пишет The Guardian.
Иск подала британская организация Which?. Заявление связано с подписками на облачное хранилище iCloud. По версии организации, Apple нарушила британское законодательство о конкуренции, «предоставив своему сервису хранения данных iCloud преференциальный режим» и «заманив» клиентов с устройствами Apple в «ловушку использования iCloud».
По оценкам Which?, около 40 млн британских клиентов Apple могут получить право на выплату в среднем по 70 фунтов стерлингов ($88) каждому, если иск будет успешным. Apple заявила, что отвергает обвинения организации и будет «решительно защищаться» от любых судебных исков.
Apple подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в ЕС и США. В январе 2024 г. The New York Times писала о расследовании минюста США в отношении Apple. По данным газеты, следователи изучили, почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем со смартфонами других брендов, а также как корпорация блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage.
В начале марта Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро по итогам расследования факта закрытия компанией доступа к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. В ЕК заявили, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке «в течение десятилетия».