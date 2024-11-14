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Apple грозит иск на $3,8 млрд в Великобритании

Ведомости

Против американской корпорации Apple подали иск на 3 млрд фунтов (около $3,8 млрд) в Великобритании по обвинению в нарушении закона о конкуренции, пишет The Guardian.

Иск подала британская организация Which?. Заявление связано с подписками на облачное хранилище iCloud. По версии организации, Apple нарушила британское законодательство о конкуренции, «предоставив своему сервису хранения данных iCloud преференциальный режим» и «заманив» клиентов с устройствами Apple в «ловушку использования iCloud».

По оценкам Which?, около 40 млн британских клиентов Apple могут получить право на выплату в среднем по 70 фунтов стерлингов ($88) каждому, если иск будет успешным. Apple заявила, что отвергает обвинения организации и будет «решительно защищаться» от любых судебных исков.

Apple подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в ЕС и США. В январе 2024 г. The New York Times писала о расследовании минюста США в отношении Apple. По данным газеты, следователи изучили, почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем со смартфонами других брендов, а также как корпорация блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage.

В начале марта Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро по итогам расследования факта закрытия компанией доступа к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. В ЕК заявили, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке «в течение десятилетия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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