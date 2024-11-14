Apple грозит иск на $3,8 млрд в Великобритании

Apple подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в ЕС и США. В январе 2024 г. The New York Times писала о расследовании минюста США в отношении Apple. По данным газеты, следователи изучили, почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем со смартфонами других брендов, а также как корпорация блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage.