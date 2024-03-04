Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро за противодействие конкуренции

В ведомстве напомнили, что в июле 2022 г. ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple и установила, что компания навязывала российским создателям приложений для iOS необходимость использовать в них платежный инструмент Apple. 19 февраля Apple выплатила штраф ФАС на почти 1,2 млрд руб. Точная сумма составила более 1,18 млрд руб., средства поступили в бюджет РФ.