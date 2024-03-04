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Бизнес

Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро за противодействие конкуренции

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Apple Inc. на 1,8 млрд евро по итогам расследования факта закрытия компанией доступа к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«В течение десятилетия Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для потоковой передачи музыки через App Store. Они сделали это, запретив разработчикам информировать потребителей об альтернативных, более дешевых музыкальных сервисах, доступных за пределами экосистемы Apple», – привело агентство высказывание антимонопольного комиссара ЕС Маргрет Вестагер.

Расследование ЕК было начато в связи с жалобой от шведской компании-оператора одноименного музыкального сервиса Spotify. Согласно заявлению европейской компании, ей пришлось повысить цены на ежемесячные подписки, чтобы покрыть расходы, связанные с предполагаемым вмешательством Apple в работу App Store.

Apple 4 марта опубликовала заявление касательно претензий ЕК. Компания сообщила, что подаст апелляцию на решение комиссии, которая повлечет за собой судебное разбирательство. Согласно позиции Apple, регулирующие органы Евросоюза не смогли привести достоверных доказательств причинения вреда потребителям и конкурентам.

15 февраля Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношении Apple Inc и постановление о назначении штрафа в размере почти 1,2 млрд руб.

В ведомстве напомнили, что в июле 2022 г. ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple и установила, что компания навязывала российским создателям приложений для iOS необходимость использовать в них платежный инструмент Apple. 19 февраля Apple выплатила штраф ФАС на почти 1,2 млрд руб. Точная сумма составила более 1,18 млрд руб., средства поступили в бюджет РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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