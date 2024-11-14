AMD сократит 4% сотрудников для концентрации на разработке ИИ-чипов

1 ноября стало известно, что Nvidia планирует запустить производство ARM-процессоров для настольных ПК в сентябре 2025 г. Компания собирается конкурировать с технологическими корпорациями Intel и AMD после того, как на рынке полупроводников произошло несколько громких провалов. После выпуска Ryzen 9000 от AMD процессор показал совсем небольшое увеличение производительности в сравнении с предшественниками.