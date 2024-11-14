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AMD сократит 4% сотрудников для концентрации на разработке ИИ-чипов

Ведомости

Компания Advanced Micro Devices (AMD) уволит 4% своих сотрудников по всему миру (около 1000 сотрудников), чтобы направить усилия на разработку чипов искусственного интеллекта в попытке конкурировать с ведущей компанией отрасли Nvidia. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

AMD считается ближайшим конкурентом Nvidia на рынке чипов, которые являются «мозгом» дата-центров, способных обрабатывать большие массивы данных, используемых генеративными ИИ, такими как ChatGPT от OpenAI.

«В рамках приведения наших ресурсов в соответствие с нашими крупнейшими возможностями роста, мы предпринимаем ряд целенаправленных шагов», – заявил представитель AMD агентству Reuters.

AMD планирует начать массовое производство новой версии своего чипа искусственного интеллекта под названием MI325X в четвертом квартале. Наращивание производства чипов искусственного интеллекта – дорогостоящее мероприятие из-за ограниченных производственных мощностей. В третьем квартале расходы компании на исследования и разработки подскочили почти на 9 %, а общая себестоимость продаж выросла на 11%.

1 ноября стало известно, что Nvidia планирует запустить производство ARM-процессоров для настольных ПК в сентябре 2025 г. Компания собирается конкурировать с технологическими корпорациями Intel и AMD после того, как на рынке полупроводников произошло несколько громких провалов. После выпуска Ryzen 9000 от AMD процессор показал совсем небольшое увеличение производительности в сравнении с предшественниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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