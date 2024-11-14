AMD сократит 4% сотрудников для концентрации на разработке ИИ-чипов
Компания Advanced Micro Devices (AMD) уволит 4% своих сотрудников по всему миру (около 1000 сотрудников), чтобы направить усилия на разработку чипов искусственного интеллекта в попытке конкурировать с ведущей компанией отрасли Nvidia. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
AMD считается ближайшим конкурентом Nvidia на рынке чипов, которые являются «мозгом» дата-центров, способных обрабатывать большие массивы данных, используемых генеративными ИИ, такими как ChatGPT от OpenAI.
«В рамках приведения наших ресурсов в соответствие с нашими крупнейшими возможностями роста, мы предпринимаем ряд целенаправленных шагов», – заявил представитель AMD агентству Reuters.
AMD планирует начать массовое производство новой версии своего чипа искусственного интеллекта под названием MI325X в четвертом квартале. Наращивание производства чипов искусственного интеллекта – дорогостоящее мероприятие из-за ограниченных производственных мощностей. В третьем квартале расходы компании на исследования и разработки подскочили почти на 9 %, а общая себестоимость продаж выросла на 11%.
1 ноября стало известно, что Nvidia планирует запустить производство ARM-процессоров для настольных ПК в сентябре 2025 г. Компания собирается конкурировать с технологическими корпорациями Intel и AMD после того, как на рынке полупроводников произошло несколько громких провалов. После выпуска Ryzen 9000 от AMD процессор показал совсем небольшое увеличение производительности в сравнении с предшественниками.