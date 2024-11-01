DigiTimes: Nvidia планирует наладить выпуск собственных процессоров в 2025 году
Nvidia планирует запустить производство ARM-процессоров для настольных ПК в сентябре 2025 г., сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники.
Компания собирается конкурировать с технологическими корпорациями Intel и AMD. На рынке полупроводников произошло несколько громких провалов. После выпуска Ryzen 9000 от AMD процессор показал совсем небольшое увеличение производительности в сравнении с предшественниками, отмечает издание.
Nvidia прорабатывает собственные технологии, по словам источников, ARM-процессоры создаются при поддержке MediaTek. Также сообщается, что изначально процессоры от Nvidia будут в большей степени предназначены для решения различных задач в корпоративном сегменте, а уже потом они распространятся и на обычном потребительском рынке.
23 октября российские пользователи столкнулись с ограничением возможности скачивания драйверов для видеокарт американской компании Nvidia с официального сайта. При попытке обновления с официального сайта появлялось сообщение об ошибке и ограничивался доступ. При открытии окна загрузки на официальном сайте Nvidia всплывало сообщение о том, что запрос заблокирован файерволом Edgecast WAF. При попытке загрузить драйверы из компьютерного приложения Nvidia показатель прогресса загрузки останавливался на нулевом значении.