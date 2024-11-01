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DigiTimes: Nvidia планирует наладить выпуск собственных процессоров в 2025 году

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Nvidia планирует запустить производство ARM-процессоров для настольных ПК в сентябре 2025 г., сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники.

Компания собирается конкурировать с технологическими корпорациями Intel и AMD. На рынке полупроводников произошло несколько громких провалов. После выпуска Ryzen 9000 от AMD процессор показал совсем небольшое увеличение производительности в сравнении с предшественниками, отмечает издание.

Nvidia прорабатывает собственные технологии, по словам источников, ARM-процессоры создаются при поддержке MediaTek. Также сообщается, что изначально процессоры от Nvidia будут в большей степени предназначены для решения различных задач в корпоративном сегменте, а уже потом они распространятся и на обычном потребительском рынке.

23 октября российские пользователи столкнулись с ограничением возможности скачивания драйверов для видеокарт американской компании Nvidia с официального сайта. При попытке обновления с официального сайта появлялось сообщение об ошибке и ограничивался доступ. При открытии окна загрузки на официальном сайте Nvidia всплывало сообщение о том, что запрос заблокирован файерволом Edgecast WAF. При попытке загрузить драйверы из компьютерного приложения Nvidia показатель прогресса загрузки останавливался на нулевом значении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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