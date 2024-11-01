DigiTimes: Nvidia планирует наладить выпуск собственных процессоров в 2025 году

Nvidia прорабатывает собственные технологии, по словам источников, ARM-процессоры создаются при поддержке MediaTek. Также сообщается, что изначально процессоры от Nvidia будут в большей степени предназначены для решения различных задач в корпоративном сегменте, а уже потом они распространятся и на обычном потребительском рынке.