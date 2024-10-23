Nvidia закрыла пользователям из РФ возможность обновления драйверов видеокарт
Российским пользователям ограничена возможность скачивания драйверов для видеокарт американской компании Nvidia с официального сайта.
При попытке обновления с официального сайта появляется сообщение об ошибке и ограничивается доступ. При открытии окна загрузки на официальном сайте Nvidia всплывает сообщение о том, что запрос заблокирован файерволом Edgecast WAF. При попытке загрузить драйверы из компьютерного приложения Nvidia показатель прогресса загрузки останавливается на нулевом значении.
По информации портала DTF, если использовать VPN с IP-адресом другой страны, драйверы скачиваются без ограничений.
Это неприятная новость, причем не только для компаний, но и для рядовых пользователей, отмечает аналитик Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.
Но пока что нет проблем при скачивании обновлений драйверов «с помощью всем известного магического способа из трех букв» для обхода блокировок, говорит он.
«Видеокарты Nvidia используются прежде всего геймерами, в профессиональной визуализации, и, что самое важное, в сфере высокопроизводительных вычислений и обучения нейросетей. Пока что речь, скорее о неудобствах, чем о каких-то реально серьезных проблемах», – резюмировал эксперт.
26 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Минцифры писали, что Google ввела ограничения для российских граждан при создании нового аккаунта. 27 сентября представитель Google в комментарии «Ведомостям» сообщил, что корпорация стремится сохранить свои бесплатные сервисы доступными в России.
Летом этого года в России началось замедление видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Российские власти заявляли, что проблемы в работе платформы связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.