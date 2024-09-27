Google намерена сохранить свои бесплатные сервисы доступными в России

26 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Минцифры писали, что Google ввела ограничения для российских граждан при создании нового аккаунта. В частности, речь идет о том, что пользователи не могут привязать российский номер мобильного телефона для восстановления пароля или доступа к аккаунту.