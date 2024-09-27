Google намерена сохранить свои бесплатные сервисы доступными в России

Google намерена сохранить свои бесплатные сервисы доступными в РоссииМинцифры заявило об ограничениях при создании аккаунтов
Американская корпорация Google стремится сохранить свои бесплатные сервисы доступными в России. Об этом говорится в комментарии представителя по поводу проблем с доступом россиян к аккаунтам Google.
«Мы знаем, что у некоторых пользователей в России есть проблемы с использованием учетных записей Google, и мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», – заявил «Ведомостям» представитель Google.
26 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Минцифры писали, что Google ввела ограничения для российских граждан при создании нового аккаунта. В частности, речь идет о том, что пользователи не могут привязать российский номер мобильного телефона для восстановления пароля или доступа к аккаунту.
Ведомство рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации, например через push-уведомления, или начать использовать отечественные платформы.
Летом этого года в России началось замедление видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Российские власти заявляли, что проблемы в работе платформы связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.