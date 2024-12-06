«Интерфакс» заявил о DDoS-атаке из-за рубежа

22 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений для кибербезопасности Qrator Labs сообщил, что количество DDoS-атак в III квартале 2024 г. в сравнении с прошлым годом выросло на 319%, а их интенсивность снизилась. Целью атак в III квартале становились компании из отрасли финансов, электронной коммерции, а также IT и телекоммуникаций, утверждали исследователи. DDoS-атаки стали продолжительнее, время инцидентов выросло в среднем с 20 до 33 минут, приводило издание данные компании DDoS-Guard. Такая тенденция, заявили там, может говорить о «более конкретизированном выборе цели и сосредоточении большего количества атакующих ресурсов на ней».