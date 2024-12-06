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«Интерфакс» заявил о DDoS-атаке из-за рубежа

Ведомости

Информационное агентство «Интерфакс» заявило о DDoS-атаке на свою инфраструктуру, из-за атаки хакеров работа ресурсов была блокирована, говорится в сообщении агентства на его интернет-странице.

«По данным специалистов по кибербезопасности, атака была инициирована из-за рубежа. В настоящее время предпринимаются все необходимые усилия по восстановлению работы систем. Приносим извинения нашим клиентам и подписчикам», – сказано в сообщении.

22 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений для кибербезопасности Qrator Labs сообщил, что количество DDoS-атак в III квартале 2024 г. в сравнении с прошлым годом выросло на 319%, а их интенсивность снизилась. Целью атак в III квартале становились компании из отрасли финансов, электронной коммерции, а также IT и телекоммуникаций, утверждали исследователи. DDoS-атаки стали продолжительнее, время инцидентов выросло в среднем с 20 до 33 минут, приводило издание данные компании DDoS-Guard. Такая тенденция, заявили там, может говорить о «более конкретизированном выборе цели и сосредоточении большего количества атакующих ресурсов на ней».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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