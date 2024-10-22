Количество DDoS-атак выросло в 2024 году почти на 320%
Количество DDoS-атак в III квартале 2024 г. в сравнении с прошлым годом выросло на 319%, а их интенсивность снизилась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений для кибербезопасности Qrator Labs, посвященный ситуации с DDoS-атаками.
По данным Qrator Labs, которая защищает более 1000 компаний из разных отраслей, в III квартале число атак год к году выросло на 319%. Прирост количества инцидентов по сравнению со II кварталом составил 80% на сетевом и транспортном уровнях и 70% на уровне приложений (веб-серверов). Целью атак в III квартале становились компании из отрасли финансов, электронной коммерции, а также IT и телекоммуникаций, следует из отчета.
DDoS-атаки стали продолжительнее, время инцидентов выросло в среднем с 20 до 33 минут, приводит также издание данные компании DDoS-Guard. Такая тенденция, заявили там, может говорить о «более конкретизированном выборе цели и сосредоточении большего количества атакующих ресурсов на ней».
Власти планируют увеличить объем трафика, ежегодно обрабатываемого автоматизированной системой обеспечения безопасности «путем модернизации ранее установленных ТСПУ», до 725,6 Тбит/с к 2030 г., говорится в предварительной версии нацпроекта «Экономика данных». По данным газеты, сейчас показатель находится на уровне 329 Тбит/с, в 2025 г. он должен составить 378,4 Тбит/с.
В октябре Роскомнадзор зафиксировал DDоS-атаки на свои ресурсы. Основные всплески трафика поступали из зарубежных сетей, но атаки не достигли своей цели, заявили в РКН. 7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы медиахолдинга ВГТРК. Хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили тогда «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.