Количество DDoS-атак выросло в 2024 году почти на 320%

По данным Qrator Labs, которая защищает более 1000 компаний из разных отраслей, в III квартале число атак год к году выросло на 319%. Прирост количества инцидентов по сравнению со II кварталом составил 80% на сетевом и транспортном уровнях и 70% на уровне приложений (веб-серверов). Целью атак в III квартале становились компании из отрасли финансов, электронной коммерции, а также IT и телекоммуникаций, следует из отчета.