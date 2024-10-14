«Коммерсантъ»: объем рынка киберстрахования может превысить 3 млрд рублей

Среди других причин возрастающих объемов киберстрахования эксперты называют потребность многих компаний в дополнительном способе снизить риски информационной безопасности и активность хакеров. За первое полугодие 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000 – это на 16% больше, чем за весь предыдущий год. По оценкам страхового брокера АМсек24, средняя стоимость полиса варьируется в диапазоне от 40 000 до 60 000 руб. Выплаты при киберстраховании составляют от 25 млн до 85 млн руб., уточняет Бархота.