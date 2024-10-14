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«Коммерсантъ»: объем рынка киберстрахования может превысить 3 млрд рублей

Ведомости

По итогам текущего года объем рынка киберстрахования может вырасти более чем в два раза и превысить 3 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные страхового брокера Mainsgroup. Прогноз основывается на опросах среди страховщиков, клиентов и компаний, которые занимаются кибербезопасностью.

По итогам 2023 г. сборы составили примерно 1,3 млрд руб. Страхование от киберрисков предлагают пять игроков: «Сберстрахование», «Альфастрахование», СОГАЗ, ВСК и «Ингосстрах». Страховщики заинтересованы в киберстраховании, поскольку это несформированный рынок с минимальной конкуренцией, считает совладелец Mainsgroup Сергей Худяков. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, уровень убыточности киберстрахования составляет около 45%. Показатель в два-три раза ниже, чем в сегменте страхования ОСАГО.

Среди других причин возрастающих объемов киберстрахования эксперты называют потребность многих компаний в дополнительном способе снизить риски информационной безопасности и активность хакеров. За первое полугодие 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000 – это на 16% больше, чем за весь предыдущий год. По оценкам страхового брокера АМсек24, средняя стоимость полиса варьируется в диапазоне от 40 000 до 60 000 руб. Выплаты при киберстраховании составляют от 25 млн до 85 млн руб., уточняет Бархота.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты также видят серьезные сдерживающие факторы для роста рынка. Запрос на киберстрахование есть с обеих сторон, но он не всегда заканчивается заключением договора. Это происходит из-за проблем с оценкой рисков и излишними требованиями по раскрытию информации при андеррайтинге, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

10 октября Генпрокуратура сообщила, что за 2023 г. с помощью системных организационных и технических мер межведомственного характера удалось не допустить хищения мошенниками порядка 6 трлн руб. В общей сложности по итогам прошлого года число противоправных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей увеличилось на 29,7%, достигнув 677 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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