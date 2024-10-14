«Коммерсантъ»: объем рынка киберстрахования может превысить 3 млрд рублей
По итогам текущего года объем рынка киберстрахования может вырасти более чем в два раза и превысить 3 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные страхового брокера Mainsgroup. Прогноз основывается на опросах среди страховщиков, клиентов и компаний, которые занимаются кибербезопасностью.
По итогам 2023 г. сборы составили примерно 1,3 млрд руб. Страхование от киберрисков предлагают пять игроков: «Сберстрахование», «Альфастрахование», СОГАЗ, ВСК и «Ингосстрах». Страховщики заинтересованы в киберстраховании, поскольку это несформированный рынок с минимальной конкуренцией, считает совладелец Mainsgroup Сергей Худяков. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, уровень убыточности киберстрахования составляет около 45%. Показатель в два-три раза ниже, чем в сегменте страхования ОСАГО.
Среди других причин возрастающих объемов киберстрахования эксперты называют потребность многих компаний в дополнительном способе снизить риски информационной безопасности и активность хакеров. За первое полугодие 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000 – это на 16% больше, чем за весь предыдущий год. По оценкам страхового брокера АМсек24, средняя стоимость полиса варьируется в диапазоне от 40 000 до 60 000 руб. Выплаты при киберстраховании составляют от 25 млн до 85 млн руб., уточняет Бархота.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты также видят серьезные сдерживающие факторы для роста рынка. Запрос на киберстрахование есть с обеих сторон, но он не всегда заканчивается заключением договора. Это происходит из-за проблем с оценкой рисков и излишними требованиями по раскрытию информации при андеррайтинге, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
10 октября Генпрокуратура сообщила, что за 2023 г. с помощью системных организационных и технических мер межведомственного характера удалось не допустить хищения мошенниками порядка 6 трлн руб. В общей сложности по итогам прошлого года число противоправных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей увеличилось на 29,7%, достигнув 677 000.