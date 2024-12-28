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Шадаев: RuStore обошел App Store по количеству пользователей

Ведомости

Российский магазин приложении RuStore обошел по количеству пользователей приложение App Store компании Apple, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Количество установок RuStore достигло отметки в 80 млн устройств. Как уточняет Шадаев, в нем доступны уже 50 000 приложений и 30% из них – иностранные: из Китая, Японии и стран СНГ.

Китайские разработчики в 2024 г. в пять раз увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в RuStore и потратили на это 60 млн руб.

«За год пользователи скачали приложения и игры более 300 млн раз. Сегодня можно уверенно и смело сказать, что совместно с VK и отраслью нам удалось с нуля создать успешный и качественный продукт, в котором заинтересованы и пользователи, и бизнес», – рассказал министр (цитата по ТАСС).

Кроме того, в российском магазине приложений можно скачать те приложения, которые недоступны в других магазинах, например «Госуслуги» или приложения российских банков.

В мае 2022 г. была запущена бета-версия RuStore, полноценно платформа начала свою работу с февраля 2023 г. RuStore стал доступен разработчикам со всего мира, а устройства с операционной системой на базе Android начали совершать предустановку российского маркетплейса на своих устройствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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