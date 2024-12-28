Шадаев: RuStore обошел App Store по количеству пользователей

«За год пользователи скачали приложения и игры более 300 млн раз. Сегодня можно уверенно и смело сказать, что совместно с VK и отраслью нам удалось с нуля создать успешный и качественный продукт, в котором заинтересованы и пользователи, и бизнес», – рассказал министр (цитата по ТАСС).