Шадаев: RuStore обошел App Store по количеству пользователей
Российский магазин приложении RuStore обошел по количеству пользователей приложение App Store компании Apple, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
Количество установок RuStore достигло отметки в 80 млн устройств. Как уточняет Шадаев, в нем доступны уже 50 000 приложений и 30% из них – иностранные: из Китая, Японии и стран СНГ.
Китайские разработчики в 2024 г. в пять раз увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в RuStore и потратили на это 60 млн руб.
Кроме того, в российском магазине приложений можно скачать те приложения, которые недоступны в других магазинах, например «Госуслуги» или приложения российских банков.
В мае 2022 г. была запущена бета-версия RuStore, полноценно платформа начала свою работу с февраля 2023 г. RuStore стал доступен разработчикам со всего мира, а устройства с операционной системой на базе Android начали совершать предустановку российского маркетплейса на своих устройствах.