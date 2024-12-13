Google Play перестанет платить российским разработчикам

Google Play перестанет платить российским разработчикамЭксперты считают, что RuStore пока не полностью способен заменить американский магазин приложений
Google уведомил российских разработчиков о прекращении выплат за скачивания пользователями их приложений из магазина Google Play. Сообщение об этом американская компания опубликовала на официальном портале.
После 25 декабря 2024 г. доход от продаж по всему миру перестанет начисляться тем разработчикам, чьи банковские счета для получения монетизированных средств зарегистрированы на территории России, говорится в заявлении Google. Последние расчеты произведут 15 января 2025 г., после чего разработчикам с зарегистрированными в России счетами будет отключен доступ к монетизации приложений.
«Российские разработчики приложений под Android уже давно осваивают RuStore», – сообщил «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по информполитике, депутат «Единой России» Антон Горелкин. Он уточнил, что на сегодняшний день RuStore установлен на 80 млн устройств, в то время как в его каталоге более 40 000 приложений, треть из которых приходится на компании из Китая, Японии, стран СНГ и Южной Кореи. Проблем с монетизацией для разработчиков из этих стран нет.
«Насколько мне известно, к настоящему моменту осталось немного российских разработчиков, продолжающих получать выплаты от Google», – уточняет Горелкин. Из-за ранее наложенных санкций и ограничений платежи и так не проходят, напомнил депутат, так что запрет на монетизацию «нужно рассматривать именно как инфоповод, и не более чем».
В марте 2022 г. Google уже вводила ограничения для российских разработчиков, об этом было сообщение на официальной странице компании. Тогда «для соблюдения установленных законодательных ограничений» площадка Google Play заблокировала скачивание платных приложений и обновлений из России и Белоруссии.
В том же году в Минцифры РФ сообщили о создании собственной платформы совместно с группой компаний VK с целью поддержки отечественных разработчиков и пользователей из России. В мае 2022 г. была запущена бета-версия RuStore, полноценно платформа начала свою работу с февраля 2023 г. RuStore стал доступен разработчикам со всего мира, а устройства с операционной системой на базе Android начали совершать предустановку российского маркетплейса на своих устройствах.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.
В RuStore зарегистрировано 15 000 разработчиков из 40 стран, по сравнению с зарубежными платформами довольно низкая комиссия – 15%, удовлетворенность разработчиков держится на высоком уровне, сообщил «Ведомостям» руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев. «Российские разработчики, по сути, лишились монетизации на зарубежных площадках, а RuStore за 2,5 года стал полноценным конкурентом иностранных магазинов в России», – добавил топ-менеджер.
Для российского рынка мобильных приложений запрет на монетизацию может стать большой проблемой, поскольку подавляющую долю рынка занимают Android-смартфоны, но не все пользователи устанавливают RuStore, объясняет директор расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. Это ударит и по игровому бизнесу, добавляет он. Разработчики не смогут обновлять старые приложения и размещать новые, считает он.
С этим согласен заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. По его словам, прекращение финансовых отношений Google Play с российскими разработчиками сильно ударит по тем, кто ориентируется на мировой рынок.
В то же время, эксперты соглашаются, что для российских платформ, таких как RuStore, подобный запрет означает стимулирование отечественного рынка и развития отечественных платформ. Бедеров отмечает, что запрет Google Play может стать болезненным и для самого Google, поскольку собираемость данных российских пользователей значительно снизится. Пермяков уточнил, что это скажется негативно именно сейчас, поскольку на данный момент RuStore не может в полной мере заменить Google Play, но в долгосрочной перспективе это позволит усилить независимость российской платформы.
Ведущий мобильный разработчик ИТ-компании EvApps Андрей Соболевский считает, что проблем с реализацией приложений на платформе RuStore быть не должно, с точки зрения разработчика процесс выкладывания приложений в другой сервис не отличается. Единственной проблемой, с которой могут столкнуться отечественные разработчики, – отсутствие VK ID, сообщает он. Эту же информацию подтвердил и сооснователь Watt Studio Егор Томский.
Оба эксперта считают, что российскими разработчиками могут быть использованы обходные пути по публикации приложений в Google Play, например, через открытие счета за рубежом. Томский уточняет, что подобное может сопровождаться проблемами с блокировкой аккаунтов через API, что уже происходит в AppStore.
Томский считает, что российские разработчики сейчас начинают активно работать с RuStore, но на российском рынке он все еще занимает не наибольшую долю. «Хорошо, если получится заменить Google Play на 25%», – говорит он. Эксперт опасается, что бизнесы переедут, а разработчики останутся без такого же объема бизнес-инфраструктуры и закупок рекламы. «Отказ от глобальных платформ, как Google Play, ограничивает доступ к международным пользователям и может затруднить экспорт технологий, что создаст проблемы для инновационных стартапов и среднего бизнеса», – разделяет опасения Пермяков.