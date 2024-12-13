Google Play перестанет платить российским разработчикам

«Российские разработчики приложений под Android уже давно осваивают RuStore», – сообщил «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по информполитике, депутат «Единой России» Антон Горелкин. Он уточнил, что на сегодняшний день RuStore установлен на 80 млн устройств, в то время как в его каталоге более 40 000 приложений, треть из которых приходится на компании из Китая, Японии, стран СНГ и Южной Кореи. Проблем с монетизацией для разработчиков из этих стран нет.