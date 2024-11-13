Госдума приняла в первом чтении законопроект об установке Rustore на Iphone

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установке Rustore на IphoneАвтор идеи считает, что Apple сама заинтересована в появлении Rustore на своих устройствах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в закон «О защите прав потребителей», которые запрещают иностранным компаниям ограничивать установку и использование российских приложений на мобильных устройствах, следует из карточки проекта в думской базе.
«Другими словами, Rustore на гаджетах Apple быть. <...> Тем более что, по моей информации, Apple сама заинтересована в появлении Rustore на своих гаджетах», – заявил в своем Telegram-канале один из авторов документа депутат от «Единой России», первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Законопроект внесли в Госдуму летом 2024 г.. Среди его авторов также депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), сенатор Андрей Клишас и другие. Поправки ко второму чтению должны внести до 12 декабря 2024 г.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российский магазин приложений Rustore доступен на всех устройствах Android, но «отдельные» производители устройств, «прежде всего Apple», запрещают установку и ограничивают некоторые функции. Законопроект запрещает зарубежным производителям при продаже устройств в России ограничивать установку и использование Rustore на мобильных устройствах и других технически сложных товарах, а также проведение платежей.
«Ни о каком запрете продажи iPhone в России и речи быть не может», – уточняет Горелкин. Но он «не исключает», что отдельной нормой будут предусмотрены штрафы «за дискриминацию разработчиков приложений и их пользователей».
Работа по внедрению локальных решений, например, систем оплат или отдельных магазинов приложений сейчас ведутся повсеместно, «это тренд в мировом сообществе», комментирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В то же время, напоминает он, американская компания Apple не работает в России с 2022 г., ее продукция доступна на территории страны только за счет параллельного импорта. Кусков называет это ключевой трудностью в разработке законопроекта, поскольку применение подобных мер, пока Apple официально отсутствует на российском рынке, возможно только в ритейле. Сейчас, считает эксперт, законопроект мало реализуем.
«Реальность такова, что экосистема Apple по своей сути не предполагает иного магазина, чем App Store», – отмечает руководитель Content Review Сергей Половников, подтверждая опасения Кускова.
В марте этого года, напоминает Половников, в ЕС вступил в силу закон о цифровых рынках, и Apple была вынуждена открыть возможность загружать приложения из альтернативных магазинов и сторонних разработчиков, зарегистрированных на территории ЕС. Но в июне еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что у Apple ряд «очень серьезных» проблем с исполнением всеобщих норм Евросоюза. В частности, по словам Вестагер, компания не позволяет разработчикам приложений надлежащим образом сообщать о возможности приобретения цифровых продуктов или оформления подписок за пределами App Store по сниженным ценам, то есть без уплаты комиссии Apple.
По словам Половникова, шансы внедрения Rustore на продукцию Apple, как и на продукцию Android, крайне малы.
Пока что Apple все же соблюдает требования российского законодательства. Например, компания удаляет из App Store приложения для обхода блокировок Роскомнадзора для российских пользователей. Помимо того, при включении устройства или при обновлении операционной системы, пользователю предлагается подборка рекомендованных российских приложений, как того требует закон о предустановке российского ПО, принятый в 2022 г.
«С юридической точки зрения, процесс выполнения требований законопроекта о недискриминации российских приложений на устройствах Apple и других производителей предполагает несколько этапов», – отмечает руководитель направления разрешения It&Ip споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Вначале, отмечает юрист, необходимо пройти через оформление закона и нормативных актов, затем дополнить финальный документ техническими условиями для реализации мер. Среди таковых, по словам Шицле, могут быть требования к производителям по обеспечению доступности российских приложений (например, Rustore), а также правила для поставщиков операционных систем, устанавливающие обязанности по недискриминации приложений.
Чтобы позволить пользователям устанавливать и обновлять российские приложения на продаваемых в России устройствах, Apple необходимо дать возможность устанавливать отдельный магазин для покупки приложений. К примеру, такая возможность создана на MacOs для запуска игр на платформе Steam, отмечает Шицле. «Никаких технических сложностей в этой части нет», – резюмирует теоретическую часть эксперт.
На практике, комментирует юрист, заниматься контролем исполнения требований, вероятно, будет Роскомнадзор через ряд процедур для проверки доступности отечественных приложений на устройства. «Полная реалистичность исполнения инициативы пока видится лишь абстрактно», – отмечает Шицле. Эксперт опасается, что Apple в силу закрытой политики компании может сделать выбор не в пользу российского рынка.
«Это вопрос безопасности», – комментирует законопроект депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). В первую очередь, законопроект нацелен на поддержку отечественных технологий, отвечающих новым вызовам и угрозам в киберсфере, предупреждая количество киберпреступлений. Дискриминация российских разработчиков, отмечает депутат, недопустима. Благодаря новому закону, ПО отечественных разработчиков станет доступным более широкому рынку, полагает Выборный.
Текущая законодательная база действует в рамках закона о защите прав потребителей, сообщает адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков. Сейчас в ней отсутствуют конкретные условия для привлечения к ответственности лиц, дискриминирующих российских разработчиков, уточняет эксперт. Законопроект нацелен на регулирование этого момента, так, например, п. 4.6 законопроекта предполагает, что в случае неисполнения закона, российские власти смогут инициировать разбирательство в отношении производителя, препятствующего использованию российского ПО. Тем не менее, предупреждает Рыков, формулировки должны быть четкими, поскольку в ином случае они могут стать основанием для привлечения к ответственности и более широкого круга лиц. «Далеко не очевидно, какое именно лицо устанавливает технические ограничения, не позволяющие загружать российские мобильные приложения из AppStore. Это могут быть не только непосредственные разработчики устройств Apple», – подводит итог адвокат.