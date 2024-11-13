Госдума приняла в первом чтении законопроект об установке Rustore на Iphone

В марте этого года, напоминает Половников, в ЕС вступил в силу закон о цифровых рынках, и Apple была вынуждена открыть возможность загружать приложения из альтернативных магазинов и сторонних разработчиков, зарегистрированных на территории ЕС. Но в июне еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что у Apple ряд «очень серьезных» проблем с исполнением всеобщих норм Евросоюза. В частности, по словам Вестагер, компания не позволяет разработчикам приложений надлежащим образом сообщать о возможности приобретения цифровых продуктов или оформления подписок за пределами App Store по сниженным ценам, то есть без уплаты комиссии Apple.