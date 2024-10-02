С начала года «Википедия» проигнорировала более 200 требований Роскомнадзора

Представитель регулятора уточнил, что в 2024 г. из общего количества требований об удалении материалов с ресурса 129 были связаны с фейками о ходе специальной военной операции. Остальные требования касаются экстремистских материалов, информации о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий – руфинг, зацепинг, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), материалов об изготовлении взрывчатых веществ, а также суицидального, пронаркотического и иного запрещенного контента.