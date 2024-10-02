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С начала года «Википедия» проигнорировала более 200 требований Роскомнадзора

Но заблокировать ресурс сложно: полноценных аналогов плохо монетизируемого сервиса в России нет
Мария Арялина
«Википедия» демонстративно игнорирует почти все требования Роскомнадзора/ Евгений Разумный, Андрей Гордеев / Ведомости

По требованию Роскомнадзора (РКН) «Википедия» (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) удалила только один материал с запрещенным контентом с начала 2024 г. Всего же служба требовала удалить 201 материал на «Википедии», рассказал представитель РКН «Ведомостям». За 2023 г. ресурс также удалил только один материал с противоправной информацией.

Представитель регулятора уточнил, что в 2024 г. из общего количества требований об удалении материалов с ресурса 129 были связаны с фейками о ходе специальной военной операции. Остальные требования касаются экстремистских материалов, информации о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий – руфинг, зацепинг, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), материалов об изготовлении взрывчатых веществ, а также суицидального, пронаркотического и иного запрещенного контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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