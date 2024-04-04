ФАС потребовала от Apple объяснить ограничения на российские платежные системы

Еще в конце февраля 2023 г. министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что весной того же года министерство намерено внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple разрешить установку сторонних приложений на свои устройства в России. Он уточнил, что документ дорабатывается по предложениям администрации президента. В апреле 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник писал, что инициатива затронет не только Apple, но и других владельцев мобильных операционных систем и производителей устройств. По данным собеседника газеты, компаниям будет запрещено ограничивать установку приложений из сторонних источников. Также они будут обязаны предоставить пользователю возможность удалять любые приложения на устройстве.