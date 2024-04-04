ФАС потребовала от Apple объяснить ограничения на российские платежные системы

ФАС потребовала от Apple объяснить ограничения на российские платежные системыВ начале года американская компания уже платила штраф из-за подобного нарушения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала, чтобы американская компания Apple объяснила, почему ее устройства не поддерживают российские системы бесконтактной оплаты (Mir Pay, Sberpay, Tinkoff Pay и другие), следует из сообщения ведомства.
ФАС установила, что в настоящее время российские пользователи устройств Apple «фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты». В письме служба потребовала, в частности, объяснить причину удаления из магазина приложений App Store мобильных приложений российских банков, запрет на установку приложений из сторонних магазинов приложений, а также невозможность использовать российские банковские карты с помощью Apple Pay. ФАС подчеркивает, что технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay, что делает невозможным использование на устройствах Apple российских систем бесконтактной оплаты.
«Действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Apple создает преимущественные условия для собственных приложений и приложений сторонних разработчиков, зарегистрированных не в России, а также платежной системы Apple Pay по сравнению с приложениями российских разработчиков и российскими платежными системами», – считает ведомство.
В январе 2023 г. ФАС уже штрафовала Apple почти на 1,2 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением. Компанию обвинили в навязывании российским разработчикам приложений платежных инструментов. В начале 2024 г. американская компания оплатила все штрафы, выписанные российскими регуляторами.
Еще в конце февраля 2023 г. министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что весной того же года министерство намерено внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple разрешить установку сторонних приложений на свои устройства в России. Он уточнил, что документ дорабатывается по предложениям администрации президента. В апреле 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник писал, что инициатива затронет не только Apple, но и других владельцев мобильных операционных систем и производителей устройств. По данным собеседника газеты, компаниям будет запрещено ограничивать установку приложений из сторонних источников. Также они будут обязаны предоставить пользователю возможность удалять любые приложения на устройстве.
О дальнейшей судьбе этой законодательной новеллы не сообщалось.
Политикой Apple недовольны власти не только в нашей стране, отмечает руководитель проектов Evapps Дмитрий Ентин. Недовольство основано на том, что эта монополия позволяет Apple «по взмаху руки отключить большую часть функционала телефонов, и власти заранее готовят запасные пути, продавливая антимонопольные законы и решения, в том числе о сторонних платежных сервисах», рассуждает эксперт.
Ранее аналогичные требования предъявлял к Apple европейский антимонопольный регулятор. После принятия ЕС закона о цифровых рынках (DMA) американской компании пришлось пойти на уступки. С марта 2024 г. Apple разрешила пользователям из стран ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов приложений. Помимо того, претензии к Apple из-за запрета доступа к альтернативным платежным системам предъявляли власти Южной Кореи.
По словам советника антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксаны Павлухиной, Apple всегда мотивировала запрет на доступ иных платежных систем, помимо Apple Pay, политикой конфиденциальности. То же самое касалось и установки сторонних приложений, которые не находятся в фирменном магазине приложений App Store, добавляет она.
Запрос ФАС вызван не санкционной политикой в отношении РФ, а тем, что регулятор увидел в действиях Apple признаки нарушения антимонопольного законодательства, «выраженные в навязывании разработчикам российского ПО невыгодных условий», поясняет Павлухина. После того как Apple разрешила сторонние магазины приложений для владельцев устройств на iOS на территории ЕС, стало очевидно, что компания обладает техническими возможностями для внесения соответствующих изменений и для российских разработчиков, отмечает юрист.
Но ФАС и ранее высказывала претензии к принципам работы Apple с приложениями сторонних разработчиков и, как правило, без особого успеха. Например, 30 августа 2021 г. служба сообщала о жалобах пользователей и разработчиков в отношении текущих правил App Store. В частности, претензии были к комиссии App Store, которая составляла 15-30%, что, по мнению регулятора, могло приводить к росту цен на продукцию разработчиков. Тогда служба предупредила Apple об устранении признаков нарушения законодательства не позднее 30 сентября 2021 г.
Apple не может не подчиняться требованиям законодательства ЕС, соответственно, для того чтобы альтернативные платежные системы могли работать, необходимо внести соответствующие изменения в iOS, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Это значит, что технологических преград для использования альтернативных платежных систем более нет, соответственно, любые ограничения в этой части уже невозможно оправдать особенностями ОС или ограничениями, обусловленными особенностями устройства аппаратов, поясняет Федюкин.
При этом наличие санкций в отношении разработчиков платежных систем не является для ФАС аргументом, поскольку санкции [в России] не признаются законным основанием для каких бы то ни было ограничений, отмечает Федюкин. «В этой связи у Apple есть два варианта – согласиться на допуск сторонних разработчиков платежных систем, приняв на себя риски, связанные с тем, что это может привести к нарушению санкционного режима, либо сохранить текущее положение вещей и с большой долей вероятности получить очередной многомиллионный штраф», – заключил юрист.
«Ведомости» направили запрос в Apple.