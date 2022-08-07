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Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу устройств без российских приложений

Участники отрасли предлагают вообще отказаться от предустановки обязательных программ
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина Анастасия Бойко
Параллельный импорт электроники поставил крест на идее обязательной предустановки отечественного ПО  / Владислав Шатило / РБК / ТАСС

В России могут отменить штрафы за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного обязательного российского ПО. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры, проект соответствующего федерального закона с поправками в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») уже внесен в правительство. Кроме того, проект «прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», отметил собеседник.

Минцифры разработало его в соответствии с перечнем мер по поддержке экономики в условиях санкций, разработанным в правительстве. Срок исполнения поручений по этому документу – 31 октября 2022 г. (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных