Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу устройств без российских приложений

В России могут отменить штрафы за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного обязательного российского ПО. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры, проект соответствующего федерального закона с поправками в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») уже внесен в правительство. Кроме того, проект «прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», отметил собеседник.