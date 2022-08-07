Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу устройств без российских приложений

Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу устройств без российских приложенийУчастники отрасли предлагают вообще отказаться от предустановки обязательных программ
В России могут отменить штрафы за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного обязательного российского ПО. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры, проект соответствующего федерального закона с поправками в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») уже внесен в правительство. Кроме того, проект «прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», отметил собеседник.
Минцифры разработало его в соответствии с перечнем мер по поддержке экономики в условиях санкций, разработанным в правительстве. Срок исполнения поручений по этому документу – 31 октября 2022 г. (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник).
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