ФАС требует от Apple изменения принципов работы App Store

30 августа ФАС сообщила о поступлении обращений пользователей и разработчиков в отношении текущих правил App Store. Исполняя их, пользователь может платить за товары с 15–30%-ной комиссией Apple, не зная о возможности купить то же самое дешевле на сайте продавца. В App Store не допускаются приложения, в которые встроены альтернативные способы оплаты, например ссылка на сайт разработчика или сервиса, либо с формой регистрации в браузере с переходом на сайт приложения. Такие приложения, как пишет ФАС, Apple требует изменить – удалить ссылки либо изменить их так, чтобы пользователь не переходил на внешние сайты. Все это может приводить к росту цен на продукцию разработчика, считают в ФАС. Служба предупредила Apple об устранении признаков нарушения законодательства не позднее 30 сентября.