Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

ФАС требует от Apple изменения принципов работы App Store

Регулятор требует изменить условия, чтобы пользователь мог купить приложение напрямую у разработчика
Владислав Новый
В России в случае невыполнения предупреждения действия Apple будут рассматривать в рамках дела об антимонопольном нарушении /Максим Стулов / Ведомости

30 августа ФАС сообщила о поступлении обращений пользователей и разработчиков в отношении текущих правил App Store. Исполняя их, пользователь может платить за товары с 15–30%-ной комиссией Apple, не зная о возможности купить то же самое дешевле на сайте продавца. В App Store не допускаются приложения, в которые встроены альтернативные способы оплаты, например ссылка на сайт разработчика или сервиса, либо с формой регистрации в браузере с переходом на сайт приложения. Такие приложения, как пишет ФАС, Apple требует изменить – удалить ссылки либо изменить их так, чтобы пользователь не переходил на внешние сайты. Все это может приводить к росту цен на продукцию разработчика, считают в ФАС. Служба предупредила Apple об устранении признаков нарушения законодательства не позднее 30 сентября.

Компания Apple занимает доминирующее положение на рынке распространения приложений для операционной системы iOS с долей 100%, пояснил «Ведомостям» представитель ФАС: «Поводом для выдачи предупреждения послужили обращения потребителей. В отношении иных операционных систем в настоящее время признаков нарушения антимонопольного законодательства не установлено».

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных