Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение на $100 млн
Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение, сообщает The Verge и The Wall Street Journal. Разработчики подали коллективный иск к компании в 2019 г. из-за отсутствия альтернативных способов оплаты в App Store.
Apple предлагает разделить $100 млн между разработчиками, заработавшими $1 млн и меньше «за каждый календарный год с 4 июня 2015 г. по 26 апреля 2021 г.». Платёж каждому может быть от $30 000 до $250 000. Оставшиеся от выплат деньги передадут фонду Girls Who Code.
Помимо этого, предложенное мировое соглашение предусматривает возможность расчетов в приложениях, представленных в App Store, за пределами экосистемы Apple, уточняет WSJ. Apple также пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее $1 млн в год снизить комиссию за платежи с 30% до 15%, пишет The Verge.
Разработчикам также предложено устанавливать более 500 ценовых пунктов для подписок, покупок в приложениях и платных приложений. Пока их может быть только 100.
Соглашение не относится к более широкому антитрастовскому иску создателя игры Fortnite, решение по которому ожидается в скором времени. В мае 2021 г. прошли первые судебные заседания Epic Games против Apple. Разработчик игр выступал против правил и комиссии в 30% в App Store. На суде игровая студия предоставила доказательства монополии Apple — внутренние письма, презентации и другие документы. Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 г. Он начался из-за того, что разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.