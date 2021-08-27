Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение на $100 млн

Соглашение не относится к более широкому антитрастовскому иску создателя игры Fortnite, решение по которому ожидается в скором времени. В мае 2021 г. прошли первые судебные заседания Epic Games против Apple. Разработчик игр выступал против правил и комиссии в 30% в App Store. На суде игровая студия предоставила доказательства монополии Apple — внутренние письма, презентации и другие документы. Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 г. Он начался из-за того, что разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.