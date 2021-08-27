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Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение на $100 млн

Ведомости

Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение, сообщает The Verge и The Wall Street Journal. Разработчики подали коллективный иск к компании в 2019 г. из-за отсутствия альтернативных способов оплаты в App Store. 

Apple предлагает разделить $100 млн между разработчиками, заработавшими $1 млн  и меньше «за каждый календарный год с 4 июня 2015 г. по 26 апреля 2021 г.». Платёж каждому может быть от $30 000 до $250 000. Оставшиеся от выплат деньги передадут фонду Girls Who Code. 

Помимо этого, предложенное мировое соглашение предусматривает возможность расчетов в приложениях, представленных в App Store, за пределами экосистемы Apple, уточняет WSJ. Apple также пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее $1 млн в год снизить комиссию за платежи с 30% до 15%, пишет The Verge. 

Разработчикам также предложено устанавливать более 500 ценовых пунктов для подписок, покупок в приложениях и платных приложений. Пока их может быть только 100. 

Соглашение не относится к более широкому антитрастовскому иску создателя игры Fortnite, решение по которому ожидается в скором времени. В мае 2021 г. прошли первые судебные заседания Epic Games против Apple. Разработчик игр  выступал против правил и комиссии в 30% в App Store. На суде игровая студия предоставила доказательства монополии Apple — внутренние письма, презентации и другие документы. Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 г. Он начался из-за того, что разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных