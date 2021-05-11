В Великобритании подали коллективный иск к Apple на $2,1 млрд

До этого иск к Apple о злоупотреблениях монопольным положением на рынке подавали власти ряда стран Евросоюза. Так, в марте 2020 г. компанию оштрафовал регулятор Франции на 1,1 млрд евро. Разбирательства с Apple начинали и компании: в середине августа 2020 г. американская Epic Games, разработчик игры Fortnite, подала на Apple в суд. Epic Games поддержали Microsoft, Google, Facebook и Nvidia, заявив, что не будут размещать в App Store свои стриминговые платформы, после чего Apple внесла изменения в правила размещения приложений в своем магазине, дав ряд послаблений разработчикам.