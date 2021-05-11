В Великобритании подали коллективный иск к Apple на $2,1 млрд
В британский Апелляционный суд по вопросам конкуренции подан коллективный иск к американской компании Apple. В нем истцы требуют компенсацию в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд) за неконкурентное поведение, сообщает ВВС
Инициаторами иска стали юридические компании Hausfeld and Co и Vannin Capital, а также профессор Королевского колледжа Лондона Рейчел Кент. К иску предлагают присоединиться всем 20 млн британских пользователей Apple. Истцы считают, что компания, используя свое монопольное положение, с октября 2015 г. и по настоящее время взимает с пользователей «чрезмерные и незаконные» комиссии в App Store (от 15% до 30%) при покупке приложений через платежную систему Apple, которую также навязывает своим клиентам.
В Apple назвали иск «безосновательным» и добавили, что докажут в суде «свою непоколебимую приверженность потребителям, а также многочисленные преимущества, которые App Store принес инновационной экономике Великобритании»
Иск пока не принят к рассмотрению судом, однако если начнется разбирательство, станет самой крупной претензией к Apple за нарушение правил конкуренции со стороны пользователей.
До этого иск к Apple о злоупотреблениях монопольным положением на рынке подавали власти ряда стран Евросоюза. Так, в марте 2020 г. компанию оштрафовал регулятор Франции на 1,1 млрд евро. Разбирательства с Apple начинали и компании: в середине августа 2020 г. американская Epic Games, разработчик игры Fortnite, подала на Apple в суд. Epic Games поддержали Microsoft, Google, Facebook и Nvidia, заявив, что не будут размещать в App Store свои стриминговые платформы, после чего Apple внесла изменения в правила размещения приложений в своем магазине, дав ряд послаблений разработчикам.