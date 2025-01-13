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Blue Origin отменила попытку запуска своей самой мощной ракеты

Ведомости

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом в 2000 г., отменила первую попытку запустить ракету New Glenn. Об этом сообщает CNN.

Компания планировала запустить ракету с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в течение трехчасового «окна». Но во время прямой трансляции этого события Blue Origin сообщила, что инженеры борются с «аномалиями», что на аэрокосмическом сленге означает проблемы с ракетой, которые должны быть устранены до того, как будет дан окончательный «зеленый свет» на взлет.

«Мы отказываемся от сегодняшней попытки запуска, чтобы устранить неполадки в подсистеме ракеты», – заявила позже вице-президент Blue Origin по космическим системам Ариан Корнелл.

Пока неизвестно, когда Blue Origin предпримет еще одну попытку запуска. По словам Корнелл, следующим шагом будет слив топлива из ракеты New Glenn.

«Затем мы оценим,... какие вещи мы могли бы сделать за время простоя. И именно это будет определять время следующего запуска», – сказал Корнелл.

CNN отмечает, что благополучный первый запуск New Glenn может иметь решающее значение, так как компания надеется собрать большое количество данных в ходе полета и подготовить почву для того, чтобы ракета оказала влияние на мировую космическую индустрию.

New Glenn – первая ракета, разработанная Blue Origin, которая будет способна отправлять спутники на орбиту и тем самым конкурировать со SpaceX, долгое время доминировавшей на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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