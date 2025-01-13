Blue Origin отменила попытку запуска своей самой мощной ракеты
Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом в 2000 г., отменила первую попытку запустить ракету New Glenn. Об этом сообщает CNN.
Компания планировала запустить ракету с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в течение трехчасового «окна». Но во время прямой трансляции этого события Blue Origin сообщила, что инженеры борются с «аномалиями», что на аэрокосмическом сленге означает проблемы с ракетой, которые должны быть устранены до того, как будет дан окончательный «зеленый свет» на взлет.
«Мы отказываемся от сегодняшней попытки запуска, чтобы устранить неполадки в подсистеме ракеты», – заявила позже вице-президент Blue Origin по космическим системам Ариан Корнелл.
Пока неизвестно, когда Blue Origin предпримет еще одну попытку запуска. По словам Корнелл, следующим шагом будет слив топлива из ракеты New Glenn.
«Затем мы оценим,... какие вещи мы могли бы сделать за время простоя. И именно это будет определять время следующего запуска», – сказал Корнелл.
CNN отмечает, что благополучный первый запуск New Glenn может иметь решающее значение, так как компания надеется собрать большое количество данных в ходе полета и подготовить почву для того, чтобы ракета оказала влияние на мировую космическую индустрию.
New Glenn – первая ракета, разработанная Blue Origin, которая будет способна отправлять спутники на орбиту и тем самым конкурировать со SpaceX, долгое время доминировавшей на рынке.