Blue Origin отменила попытку запуска своей самой мощной ракеты

Компания планировала запустить ракету с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в течение трехчасового «окна». Но во время прямой трансляции этого события Blue Origin сообщила, что инженеры борются с «аномалиями», что на аэрокосмическом сленге означает проблемы с ракетой, которые должны быть устранены до того, как будет дан окончательный «зеленый свет» на взлет.