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NPR: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль Oracle

Ведомости

Белый дом ведет переговоры о передаче сервиса коротких видео TikTok под контроль разработчика программного обеспечения Oracle и группы внешних инвесторов, сообщает радио NPR со ссылкой на два источника. 

В Белом доме обсуждается соглашение, которое предполагает сохранение за владельцем приложения, китайской ByteDance, миноритарной доли в компании. При этом, по данным собеседников NPR, «алгоритм приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения» будут контролироваться Oracle, которая уже обеспечивает основу веб-инфраструктуры TikTok.

«Фактически это будет означать, что американские инвесторы будут владеть контрольным пакетом акций TikTok, но условия соглашения могут измениться и все еще находятся в стадии согласования», – говорится в материале. 

По словам знакомого с содержанием переговоров человека, цель соглашения состоит в том, чтобы Oracle «эффективно обеспечивала надзор за тем, что происходит с TikTok». По его словам, ByteDance «не исчезнет полностью», но китайское участие будет минимизировано.

Среди других потенциальных инвесторов, которые участвуют в переговорах, NPR называет Microsoft. Ранее также рассматривалась идея поглощения китайского приложения Walmart, но ритейлер, по данным источника, сейчас воздерживается от участия в сделке из-за разногласий в оценке стоимости TikTok. Официальные лица Oracle и Белого дома провели встречу по поводу потенциальной сделки 24 января, на следующей неделе, по информации NPR, ожидаются новые переговоры.

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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