NPR: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль Oracle
Белый дом ведет переговоры о передаче сервиса коротких видео TikTok под контроль разработчика программного обеспечения Oracle и группы внешних инвесторов, сообщает радио NPR со ссылкой на два источника.
В Белом доме обсуждается соглашение, которое предполагает сохранение за владельцем приложения, китайской ByteDance, миноритарной доли в компании. При этом, по данным собеседников NPR, «алгоритм приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения» будут контролироваться Oracle, которая уже обеспечивает основу веб-инфраструктуры TikTok.
«Фактически это будет означать, что американские инвесторы будут владеть контрольным пакетом акций TikTok, но условия соглашения могут измениться и все еще находятся в стадии согласования», – говорится в материале.
По словам знакомого с содержанием переговоров человека, цель соглашения состоит в том, чтобы Oracle «эффективно обеспечивала надзор за тем, что происходит с TikTok». По его словам, ByteDance «не исчезнет полностью», но китайское участие будет минимизировано.
Среди других потенциальных инвесторов, которые участвуют в переговорах, NPR называет Microsoft. Ранее также рассматривалась идея поглощения китайского приложения Walmart, но ритейлер, по данным источника, сейчас воздерживается от участия в сделке из-за разногласий в оценке стоимости TikTok. Официальные лица Oracle и Белого дома провели встречу по поводу потенциальной сделки 24 января, на следующей неделе, по информации NPR, ожидаются новые переговоры.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах.