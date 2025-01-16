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Трамп рассматривает возможность издания указа для «спасения TikTok»

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность издания указа, который приостановит действие закона о запрете или продаже TikTok на срок от 60 до 90 дней, чтобы у новой американской администрации было время договориться о продаже или альтернативном решении. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом обсуждений.

Трамп выразил живейший интерес к тому, чтобы его считали спасителем платформы. Это побудило его политических советников и деловых союзников искать варианты, которые позволили бы ему выполнить предвыборное обещание «спасти TikTok», о чем он неоднократно заявлял в своём аккаунте TikTok с более чем 14 млн подписчиков.

«В моем сердце есть место для TikTok», – приводит издание слова избранного президента.

По словам одного из собеседников издания, Трампу хочется, чтобы его видели «заключающим сделку» и подписывающим указ в последний момент, что придало бы происходящему кинематографичность. Но эта стратегия вызывает сомнения у сторонних юристов, которые утверждают, что слово президента не может полностью отменить закон, одобренный конгрессом при подавляющей поддержке обеих партий.

Глава TikTok Шоу Зи Чу, живущий в Сингапуре, в прошлом месяце прилетел в клуб Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич в последней попытке компании спасти приложение в США. Вскоре после этого Трамп опубликовал на своей платформе в социальных сетях Truth Social подборку данных, показывающих, что Трамп – звезда на платформе: видео с Трампом и его предвыборной кампанией на TikTok просмотрели почти 4 млрд раз – больше, чем Камалу Харрис, Fox News и Тейлор Свифт.

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить потенциальный запрет китайской социальной сети TikTok в стране до тех пор, пока его администрация официально не приступит к работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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