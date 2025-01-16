Трамп рассматривает возможность издания указа для «спасения TikTok»
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность издания указа, который приостановит действие закона о запрете или продаже TikTok на срок от 60 до 90 дней, чтобы у новой американской администрации было время договориться о продаже или альтернативном решении. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом обсуждений.
Трамп выразил живейший интерес к тому, чтобы его считали спасителем платформы. Это побудило его политических советников и деловых союзников искать варианты, которые позволили бы ему выполнить предвыборное обещание «спасти TikTok», о чем он неоднократно заявлял в своём аккаунте TikTok с более чем 14 млн подписчиков.
«В моем сердце есть место для TikTok», – приводит издание слова избранного президента.
По словам одного из собеседников издания, Трампу хочется, чтобы его видели «заключающим сделку» и подписывающим указ в последний момент, что придало бы происходящему кинематографичность. Но эта стратегия вызывает сомнения у сторонних юристов, которые утверждают, что слово президента не может полностью отменить закон, одобренный конгрессом при подавляющей поддержке обеих партий.
Глава TikTok Шоу Зи Чу, живущий в Сингапуре, в прошлом месяце прилетел в клуб Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич в последней попытке компании спасти приложение в США. Вскоре после этого Трамп опубликовал на своей платформе в социальных сетях Truth Social подборку данных, показывающих, что Трамп – звезда на платформе: видео с Трампом и его предвыборной кампанией на TikTok просмотрели почти 4 млрд раз – больше, чем Камалу Харрис, Fox News и Тейлор Свифт.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить потенциальный запрет китайской социальной сети TikTok в стране до тех пор, пока его администрация официально не приступит к работе.