Таиланд одобрил инвестиционный проект «дочки» TikTok на $3,7 млрд
Власти Таиланда в лице совета по инвестициям (BOI) одобрили проект сингапурской «дочки» TikTok. Об этом сообщает MarketWatch.
Объем инвестиций в рамках реализации проекта, как ожидается, составит 126,8 млрд бат ($3,7 млрд). Его планируют запустить к 2026 г.
Всего одобрено инвестпроектов на 170,5 млрд бат ($5,03 млрд). Среди них есть и инвестиции ИИ-компании Siam AI.
Как заявил генеральный секретарь BOI Нарит Тердстирасукди, инвестиции со стороны TikTok и Siam AI означают «укрепление цифровой и ИИ-инфраструктуры» страны.
31 декабря 2024 г. посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что товарооборот России и Таиланда составит порядка $2 млрд по итогам 2024 г.