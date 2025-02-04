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Роскомнадзор в январе отразил 637 DDoS-атак на российские ресурсы

Ведомости

Специалисты Роскомнадзора (РКН) в январе отразили 637 DDoS-атак на российские ресурсы, самая продолжительная из атак длилась почти 68 часов. Об этом сообщается на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН.

DDoS-атаки совершались в отношении систем субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, СМИ и операторов связи. Заблокировано 2096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.

В январе «Ведомости» со ссылкой на отчет компании в сфере кибербезопасности Curator писали, что количество DDoS-атак на российские компании в 2024 г. выросло на 53% год к году. Абсолютных показателей компания не приводит. Наиболее длительная DDoS-атака продолжалась более 463 часов, или 19 дней, тогда как в 2023 г. рекорд был всего три дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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