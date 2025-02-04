Роскомнадзор в январе отразил 637 DDoS-атак на российские ресурсы

В январе «Ведомости» со ссылкой на отчет компании в сфере кибербезопасности Curator писали, что количество DDoS-атак на российские компании в 2024 г. выросло на 53% год к году. Абсолютных показателей компания не приводит. Наиболее длительная DDoS-атака продолжалась более 463 часов, или 19 дней, тогда как в 2023 г. рекорд был всего три дня.