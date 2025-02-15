Совет директоров OpenAI проголосовал против продажи компании Маску
Совет директоров технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, отказал предпринимателю Илону Маску в приобретении некоммерческой организации, контролирующей компанию, за $97,4 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление председателя OpenAI Брета Тейлора.
«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска нарушить конкуренцию», - подчеркнул Тейлор.
11 февраля The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что консорциум инвесторов во главе с Маском предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Адвокат бизнесмена Марк Тоберофф рассказал, что подал заявку в совет директоров компании.
Отмечалось, что неожиданное предложение усложняет стратегические планы основателя OpenAI Сэма Альтмана по развитию компании, включая преобразование ее в коммерческую структуру и инвестиции в инфраструктуру ИИ через проект Stargate. Маск и Альтман уже ведут судебное разбирательство о будущем компании.
После инаугурации президента США Дональда Трампа Альтман представил в Белом доме проект Stargate, который предусматривает инвестиции до $500 млрд в американские дата-центры. Несмотря на близость к Трампу, Маск не участвовал в этом объявлении. Через несколько часов после презентации Маск в X заявил, что у инвесторов проекта нет заявленных средств и назвал Альтмана «мошенником». Последний опроверг эти обвинения.