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Совет директоров OpenAI проголосовал против продажи компании Маску

Ведомости

Совет директоров технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, отказал предпринимателю Илону Маску в приобретении некоммерческой организации, контролирующей компанию, за $97,4 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление председателя OpenAI Брета Тейлора.

«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска нарушить конкуренцию», - подчеркнул Тейлор.

11 февраля The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что консорциум инвесторов во главе с Маском предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Адвокат бизнесмена Марк Тоберофф рассказал, что подал заявку в совет директоров компании.

Отмечалось, что неожиданное предложение усложняет стратегические планы основателя OpenAI Сэма Альтмана по развитию компании, включая преобразование ее в коммерческую структуру и инвестиции в инфраструктуру ИИ через проект Stargate. Маск и Альтман уже ведут судебное разбирательство о будущем компании.

После инаугурации президента США Дональда Трампа Альтман представил в Белом доме проект Stargate, который предусматривает инвестиции до $500 млрд в американские дата-центры. Несмотря на близость к Трампу, Маск не участвовал в этом объявлении. Через несколько часов после презентации Маск в X заявил, что у инвесторов проекта нет заявленных средств и назвал Альтмана «мошенником». Последний опроверг эти обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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