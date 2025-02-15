Совет директоров OpenAI проголосовал против продажи компании Маску

После инаугурации президента США Дональда Трампа Альтман представил в Белом доме проект Stargate, который предусматривает инвестиции до $500 млрд в американские дата-центры. Несмотря на близость к Трампу, Маск не участвовал в этом объявлении. Через несколько часов после презентации Маск в X заявил, что у инвесторов проекта нет заявленных средств и назвал Альтмана «мошенником». Последний опроверг эти обвинения.