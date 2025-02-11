WSJ: инвесторы во главе с Маском предложили $97,4 млрд за контроль над OpenAI

«Пришло время вернуть OpenAI к открытому коду, ориентированному на безопасность и общественное благо, каким он был создан», – заявил Маск через Тобероффа. OpenAI пока не прокомментировала ситуацию. Альтман и Маск основали OpenAI в 2015 г. как некоммерческую организацию. В 2019 г., после ухода Маска, Альтман инициировал создание коммерческого подразделения для привлечения инвестиций от Microsoft и других партнеров. В настоящее время Альтман работает над превращением этой структуры в полноценную коммерческую компанию.