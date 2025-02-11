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WSJ: инвесторы во главе с Маском предложили $97,4 млрд за контроль над OpenAI

Ведомости

Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, усиливая свое влияние в противостоянии с со–основателем компании Сэмом Альтманом за компанию, стоящую за созданием ChatGPT. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Адвокат Маска Марк Тоберофф сообщил, что 10 февраля подал заявку в совет директоров OpenAI. Неожиданное предложение усложняет стратегические планы Альтмана по развитию OpenAI, включая преобразование ее в коммерческую структуру и инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта через проект Stargate. Маск и Альтман уже ведут судебное разбирательство по поводу будущего компании.

«Пришло время вернуть OpenAI к открытому коду, ориентированному на безопасность и общественное благо, каким он был создан», – заявил Маск через Тобероффа. OpenAI пока не прокомментировала ситуацию. Альтман и Маск основали OpenAI в 2015 г. как некоммерческую организацию. В 2019 г., после ухода Маска, Альтман инициировал создание коммерческого подразделения для привлечения инвестиций от Microsoft и других партнеров. В настоящее время Альтман работает над превращением этой структуры в полноценную коммерческую компанию.

Ключевым вопросом в преобразовании является оценка стоимости некоммерческой организации. Предложение Маска может установить высокую планку, что потенциально даст ему или его партнерам значительное влияние в новом составе OpenAI. Предложение Маска поддержано его собственной AI-компанией xAI, которая может объединиться с OpenAI после сделки. Среди его партнеров – Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital и 8VC, венчурный фонд соучредителя Palantir Джо Лонсдейла. Также поддержку оказывает Ари Эмануэль, генеральный директор Endeavor, через свой инвестиционный фонд.

Маск подал несколько юридических жалоб, обвиняя OpenAI в отходе от первоначальной миссии и сотрудничестве с Microsoft для монополизации AI-разработок. 7 января Тоберофф обратился к генеральным прокурорам Калифорнии и Делавэра с просьбой открыть торги для определения рыночной стоимости активов OpenAI. Критики опасаются, что OpenAI может занижать стоимость некоммерческой организации при ее преобразовании.

OpenAI назвала претензии Маска необоснованными, утверждая, что ее некоммерческая часть получит справедливую компенсацию. В декабре 2024 г. компания опубликовала документы, подтверждающие, что Маск ранее поддерживал коммерциализацию OpenAI, но покинул компанию, не получив контроля над ней. Тоберофф подчеркнул, что инвесторы Маска готовы предложить сумму, равную или превышающую любые альтернативные предложения.

После инаугурации Дональда Трампа Альтман представил в Белом доме проект Stargate, предусматривающий инвестиции до $500 млрд в американские дата-центры. Несмотря на близость к Трампу, Маск не участвовал в этом объявлении. Через несколько часов после презентации Маск в соцсети X заявил, что у инвесторов Stargate нет заявленных средств, назвав Альтмана «мошенником». Альтман опроверг эти обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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