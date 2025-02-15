Instagram тестирует скрытую кнопку для непонравившихся комментариев
Instagram (принадлежит Meta,
По его словам, общее число отметок «не нравится» не будет показываться, а авторы комментариев не узнают, кто поставил эту отметку. В будущем соцсеть сможет использовать эти данные для ранжирования комментариев и понижать наименее популярные. Таким образом Instagram хочет сделать комментарии «более дружелюбными».
Instagram был заблокирован Роскомнадзором в России по требованию Генпрокуратуры в марте 2022 г. Соцсеть также была внесена в реестр запрещенных сайтов.
В марте 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope писали, что в Instagram в феврале прошлого года в среднем хотя бы раз в день заходили 6,8 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, среднесуточная аудитория этой площадки сократилась в 5,7 раза к февралю 2022 г. (38,4 млн человек).