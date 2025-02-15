Instagram тестирует скрытую кнопку для непонравившихся комментариев

В марте 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope писали, что в Instagram в феврале прошлого года в среднем хотя бы раз в день заходили 6,8 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, среднесуточная аудитория этой площадки сократилась в 5,7 раза к февралю 2022 г. (38,4 млн человек).