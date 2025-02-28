Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Whatsapp

В середине декабря 2024 г. российские пользователи сообщали о проблемах с доступом к Whatsapp. При этом сбои наблюдались и у других платформ Meta – Facebook и Instagram. Сервисы по регистрации сбоев фиксировали жалобы как на территории России, так и в других странах, в том числе в США, Польше, Казахстане, Белоруссии и др.