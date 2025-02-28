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Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Whatsapp

Ведомости

Мессенджер Whatsapp (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) столкнулся с масштабным сбоем, следует из информации на сайте мониторинга сбоев DownDetector.

По состоянию на 18:45 мск 28 февраля о проблемах с доступом сообщил 11 081 пользователь. Статистика российского сервиса «Сбой.рф» также подтверждает ограничения в работе.

Наибольшее число сообщений о проблемах поступает в Москве (36%), Санкт-Петербурге (11%), Краснодарском крае (10%), Свердловской области (6%), Новосибирской области (5%), Ростовской и Московской областях (по 4%) и др.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) также фиксирует глобальный сбой в работе сервиса Whatsapp, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии.

В середине декабря 2024 г. российские пользователи сообщали о проблемах с доступом к Whatsapp. При этом сбои наблюдались и у других платформ Meta – Facebook и Instagram. Сервисы по регистрации сбоев фиксировали жалобы как на территории России, так и в других странах, в том числе в США, Польше, Казахстане, Белоруссии и др.

Instagram и Facebook были заблокированы в России после объявления материнской компании Meta экстремистской организацией в стране в марте 2022 г. Тверской суд Москвы объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию. Использование Facebook и Instagram для любой незапрещенной деятельности суд разрешил. Whatsapp блокировка тогда не затронула.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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