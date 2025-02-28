Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Whatsapp
Мессенджер Whatsapp (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) столкнулся с масштабным сбоем, следует из информации на сайте мониторинга сбоев DownDetector.
По состоянию на 18:45 мск 28 февраля о проблемах с доступом сообщил 11 081 пользователь. Статистика российского сервиса «Сбой.рф» также подтверждает ограничения в работе.
Наибольшее число сообщений о проблемах поступает в Москве (36%), Санкт-Петербурге (11%), Краснодарском крае (10%), Свердловской области (6%), Новосибирской области (5%), Ростовской и Московской областях (по 4%) и др.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) также фиксирует глобальный сбой в работе сервиса Whatsapp, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии.
В середине декабря 2024 г. российские пользователи сообщали о проблемах с доступом к Whatsapp. При этом сбои наблюдались и у других платформ Meta – Facebook и Instagram. Сервисы по регистрации сбоев фиксировали жалобы как на территории России, так и в других странах, в том числе в США, Польше, Казахстане, Белоруссии и др.
Instagram и Facebook были заблокированы в России после объявления материнской компании Meta экстремистской организацией в стране в марте 2022 г. Тверской суд Москвы объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию. Использование Facebook и Instagram для любой незапрещенной деятельности суд разрешил. Whatsapp блокировка тогда не затронула.