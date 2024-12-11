Российские пользователи пожаловались на сбой WhatsApp, Instagram и Facebook
Российские пользователи жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
По данным портала «Сбой.рф» на сбой в работе Facebook пожаловались более 2000 человек, Instagram – чуть меньше 1000, Facebook – 43. Сервисы по регистрации сбоев фиксируют жалобы как на территории России, так и в других странах, в том числе в США, Польше, Казахстане, Белоруссии и др.
29 ноября в работе российских сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка», «Магнит Маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и ряда других российских компаний произошел сбой. Проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud, рассказал «Ведомостям» источник в одном из сервисов доставки и подтвердил представитель Flowwow. По словам последнего собеседника, проблема связана с крупным сбоем в облачной инфраструктуре «Яндекса», который затронул многие сервисы, включая приложение и сайт Flowwow.
После публикации материала в Yandex Cloud сообщили «Ведомостям», что связность облачных ресурсов полностью восстановлена.