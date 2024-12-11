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Российские пользователи пожаловались на сбой WhatsApp, Instagram и Facebook

Ведомости

Российские пользователи жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным портала «Сбой.рф» на сбой в работе Facebook пожаловались более 2000 человек, Instagram – чуть меньше 1000, Facebook – 43. Сервисы по регистрации сбоев фиксируют жалобы как на территории России, так и в других странах, в том числе в США, Польше, Казахстане, Белоруссии и др. 

29 ноября в работе российских сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка», «Магнит Маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и ряда других российских компаний произошел сбой. Проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud, рассказал «Ведомостям» источник в одном из сервисов доставки и подтвердил представитель Flowwow. По словам последнего собеседника, проблема связана с крупным сбоем в облачной инфраструктуре «Яндекса», который затронул многие сервисы, включая приложение и сайт Flowwow.

После публикации материала в Yandex Cloud сообщили «Ведомостям», что связность облачных ресурсов полностью восстановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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