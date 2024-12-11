Российские пользователи пожаловались на сбой WhatsApp, Instagram и Facebook

По данным портала «Сбой.рф» на сбой в работе Facebook пожаловались более 2000 человек, Instagram – чуть меньше 1000, Facebook – 43. Сервисы по регистрации сбоев фиксируют жалобы как на территории России, так и в других странах, в том числе в США, Польше, Казахстане, Белоруссии и др.