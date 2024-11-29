Массовый сбой произошел у российских сервисов

Проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud, рассказал «Ведомостям» источник в одном из сервисов доставки и подтвердил представитель Flowwow. По словам последнего собеседника, проблема связана с крупным сбоем в облачной инфраструктуре «Яндекса», который затронул многие сервисы, включая приложение и сайт Flowwow. «Мы временно переключаем трафик приложения на другой сервис, чтобы вернуть Flowwow в строй, но это может занять время. Сейчас сайт и приложение уже работают, но с ошибками. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблемы в ближайшее время», – заявил представитель компании.