Массовый сбой произошел у российских сервисов

Массовый сбой произошел у российских сервисовПричиной оказалось нарушение работы Yandex Cloud
В работе сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка», «Магнит Маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и ряда других российских компаний 29 ноября произошел сбой, следует из данных Downdetector. Пользователи жалуются на сбои в мобильных приложениях и сайтах сервисов.
Проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud, рассказал «Ведомостям» источник в одном из сервисов доставки и подтвердил представитель Flowwow. По словам последнего собеседника, проблема связана с крупным сбоем в облачной инфраструктуре «Яндекса», который затронул многие сервисы, включая приложение и сайт Flowwow. «Мы временно переключаем трафик приложения на другой сервис, чтобы вернуть Flowwow в строй, но это может занять время. Сейчас сайт и приложение уже работают, но с ошибками. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблемы в ближайшее время», – заявил представитель компании.
Представитель «Яндекса» рассказал «Ведомостям», что в одной из трех зон доступности Yandex Cloud проблемы с сетевой связностью, а две другие зоны работают в штатном режиме. «Техническая команда уже работает над исправлением инцидента. Ожидаем восстановление в течение получаса», – утверждает собеседник. Представитель «Яндекса» добавил, что позже будет опубликован подробный разбор инцидента.
Под проблемами сетевой связности могут подразумеваться сбои в сетевом оборудовании, проблемы с сетевыми кабелями или портами, а также недоступность сети, которая возникает в том числе и в случае DDoS-атак, объяснил директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ Safenet («Сейфнет») Игорь Бедеров. Но причины возникновения сбоя могут быть различными, добавляет Бедеров: например, проблемы с оборудованием, ошибки в конфигурации сети или программного обеспечения, нештатная нагрузка на серверы и другие технические причины.
Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов, уточнил представитель «Яндекса», не уточняя названия компаний. «Вкусно – и точка» тоже развивает фудтех-сервисы с помощью продуктов Yandex Cloud, сообщали стороны в августе 2023 г.
«Возможно, что это произошло не из-за злонамеренной атаки, а из-за технических неполадок. Данные в облаках хранятся разрозненно. Поэтому, когда облака теряют возможность передавать данные между друг другом, то возникает указанная деградация», – объяснил Бедеров.
Сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов, сообщили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.
«Специалисты уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы. Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления», – добавили в ведомстве.
Уточнение. После публикации материала (в 19:45 мск) в Yandex Cloud сообщили «Ведомостям», что связность облачных ресурсов полностью восстановлена. Техническая команда в рабочем режиме занимается устранением остаточных последствий.