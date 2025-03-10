Reuters: Apple и Meta могут столкнуться со штрафами в Европе
Американские компании Apple и Meta
Решение о размере штрафов может быть принято в марте.
Собеседники агентства предположили, что штрафы могут быть связаны с «геополитическим климатом». В феврале президента США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против стран, которые налагают штрафы на американские компании.
В июле 2024 г. Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Евросоюз намерен обвинить компанию Meta в несоблюдении DMA в связи с моделью «плати или соглашайся». В случае признания компании виновной в нарушении она будет обязана выплатить штраф в размере до 10% от ее мирового оборота и до 20% за любое повторное нарушение.
До этого, в июне того же года, в нарушении DMA обвинили корпорацию Apple. Тогда обвинения стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках.
В марте прошлого года в ЕС вступили в силу новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta и Microsoft. The Wall Street Journal (WSJ) в марте прошлого года писала, что новый закон о цифровых услугах подтолкнет Google и Apple к расширению соперничества.