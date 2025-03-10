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Reuters: Apple и Meta могут столкнуться со штрафами в Европе

Ведомости

Американские компании Apple и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) могут столкнуться со штрафами за нарушение закона о цифровых услугах ЕС (DMA). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Решение о размере штрафов может быть принято в марте.

Собеседники агентства предположили, что штрафы могут быть связаны с «геополитическим климатом». В феврале президента США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против стран, которые налагают штрафы на американские компании.

В июле 2024 г. Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Евросоюз намерен обвинить компанию Meta в несоблюдении DMA в связи с моделью «плати или соглашайся». В случае признания компании виновной в нарушении она будет обязана выплатить штраф в размере до 10% от ее мирового оборота и до 20% за любое повторное нарушение.

До этого, в июне того же года, в нарушении DMA обвинили корпорацию Apple. Тогда обвинения стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках.

В марте прошлого года в ЕС вступили в силу новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta и Microsoft. The Wall Street Journal (WSJ) в марте прошлого года писала, что новый закон о цифровых услугах подтолкнет Google и Apple к расширению соперничества. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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