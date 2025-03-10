Reuters: Apple и Meta могут столкнуться со штрафами в Европе

В июле 2024 г. Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Евросоюз намерен обвинить компанию Meta в несоблюдении DMA в связи с моделью «плати или соглашайся». В случае признания компании виновной в нарушении она будет обязана выплатить штраф в размере до 10% от ее мирового оборота и до 20% за любое повторное нарушение.