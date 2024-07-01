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Meta предъявят обвинения по новому европейскому закону о технологиях

Ведомости

Евросоюз намерен обвинить компанию Meta (признана экстремистской в РФ, запрещена) в несоблюдении нового закона о цифровых рынках (DMA) в связи с моделью «плати или соглашайся», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сейчас соцсети технологической компании можно использовать бесплатно, предоставив согласие на сбор данных, или платно, чтобы данные не передавались.

«Ожидается, что регуляторы скажут, что выбор, представленный моделью Meta, рискует предоставить потребителям ложную альтернативу, поскольку финансовый барьер потенциально вынуждает их согласиться на отслеживание их персональных данных в рекламных целях», – говорится в материале.

В случае признания компании виновной в нарушении она будет обязана выплатить штраф в размере до 10% от ее мирового оборота и до 20% за любое повторное нарушение.

По заявлению Meta, подписка на отсутствие рекламы соответствует указаниям высшего суда Европы и соответствует DMA. Закон устанавливает обширный список правил, направленных на усиление конкуренции в сфере цифровой рекламы, онлайн-поиска и экосистем приложений.

24 июня в нарушении DMA обвинили компанию Apple. Обвинения стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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