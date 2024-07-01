Meta предъявят обвинения по новому европейскому закону о технологиях
Евросоюз намерен обвинить компанию Meta (признана экстремистской в РФ, запрещена) в несоблюдении нового закона о цифровых рынках (DMA) в связи с моделью «плати или соглашайся», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Сейчас соцсети технологической компании можно использовать бесплатно, предоставив согласие на сбор данных, или платно, чтобы данные не передавались.
«Ожидается, что регуляторы скажут, что выбор, представленный моделью Meta, рискует предоставить потребителям ложную альтернативу, поскольку финансовый барьер потенциально вынуждает их согласиться на отслеживание их персональных данных в рекламных целях», – говорится в материале.
В случае признания компании виновной в нарушении она будет обязана выплатить штраф в размере до 10% от ее мирового оборота и до 20% за любое повторное нарушение.
По заявлению Meta, подписка на отсутствие рекламы соответствует указаниям высшего суда Европы и соответствует DMA. Закон устанавливает обширный список правил, направленных на усиление конкуренции в сфере цифровой рекламы, онлайн-поиска и экосистем приложений.
24 июня в нарушении DMA обвинили компанию Apple. Обвинения стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках.