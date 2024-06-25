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Microsoft предъявили антимонопольные обвинения в ЕС

Ведомости

Корпорацию Microsoft обвинили в нарушении антимонопольного законодательства ЕС из-за платформы Teams, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Обвинения связаны с интеграцией Teams в пакет офисных приложений Microsoft 365. Кроме того, ЕК указывает на ценовую политику компании – это, в совокупности, может усложнить выбор других сервисов пользователями.

«Такое поведение [Microsoft] могло помешать компаниям конкурировать с Teams и, в свою очередь, внедрять инновации», – считают в ЕС.

Корпоративная платформа Microsoft Teams объединяет чат, встречи, заметки и вложения. Популярность платформа получила с началом пандемии коронавируса, на фоне перехода на дистанционные форматы обучения и работы.

Teams была разработана в качестве конкурента платформы Slack. В июле 2023 г. ЕС начал официальное расследование в отношении Microsoft из-за платформы Teams после получения жалобы от платформы Slack.

24 июня Евросоюз обвинил компанию Apple в несоблюдении нового закона о цифровых рынках (DMA). Утверждается, что магазин приложений App Store не позволяет разработчикам свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок. Эти обвинения стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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