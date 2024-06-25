Microsoft предъявили антимонопольные обвинения в ЕС
Обвинения связаны с интеграцией Teams в пакет офисных приложений Microsoft 365. Кроме того, ЕК указывает на ценовую политику компании – это, в совокупности, может усложнить выбор других сервисов пользователями.
«Такое поведение [Microsoft] могло помешать компаниям конкурировать с Teams и, в свою очередь, внедрять инновации», – считают в ЕС.
Корпоративная платформа Microsoft Teams объединяет чат, встречи, заметки и вложения. Популярность платформа получила с началом пандемии коронавируса, на фоне перехода на дистанционные форматы обучения и работы.
Teams была разработана в качестве конкурента платформы Slack. В июле 2023 г. ЕС начал официальное расследование в отношении Microsoft из-за платформы Teams после получения жалобы от платформы Slack.
24 июня Евросоюз обвинил компанию Apple в несоблюдении нового закона о цифровых рынках (DMA). Утверждается, что магазин приложений App Store не позволяет разработчикам свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок. Эти обвинения стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках.