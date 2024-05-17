Microsoft начала отключать российских клиентов от облачных сервисов
По информации специалистов компании, с 16 мая начались веерные остановки подписок в CSP, корпорация отключает по 5-10 заказчиков. Ограничения коснулись подписок Power BI, Visio, Project.
Ранее собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что с 20 марта Microsoft ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. Опрошенные эксперты отмечали, что запрет может затронуть все облачные продукты Microsoft, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию из-за санкций, также пользователи могут потерять доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook.
В частности, снова доступна для скачивания на компьютеры без VPN версия Windows 11 23H2, аналогичная ситуация и с Office. По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, Microsoft «ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке». Он добавил, что несмотря на публичные заявления, в частных разговорах корпорация гарантировала поддержку своего ПО.
Газета со ссылкой на несколько источников в российских организациях отметила, что Microsoft так и не ограничила IT-компаниям в РФ доступ к ПО, хотя обещала сделать это после 20 марта. Вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов тогда пояснил, что Microsoft исследует этот вопрос, чтобы «минимизировать излишние отключения».
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды. В 2022 г. выручка «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., что уступает показателям 2021 г. (6,8 млрд руб.).