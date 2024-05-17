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Microsoft начала отключать российских клиентов от облачных сервисов

Ведомости

Корпорация Microsoft начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на чат ГК Softline для заказчиков.

По информации специалистов компании, с 16 мая начались веерные остановки подписок в CSP, корпорация отключает по 5-10 заказчиков. Ограничения коснулись подписок Power BI, Visio, Project.

Ранее собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что с 20 марта Microsoft ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. Опрошенные эксперты отмечали, что запрет может затронуть все облачные продукты Microsoft, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию из-за санкций, также пользователи могут потерять доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook.

13 мая «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт» сообщили, что Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office.

В частности, снова доступна для скачивания на компьютеры без VPN версия Windows 11 23H2, аналогичная ситуация и с Office. По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, Microsoft «ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке». Он добавил, что несмотря на публичные заявления, в частных разговорах корпорация гарантировала поддержку своего ПО.

Газета со ссылкой на несколько источников в российских организациях отметила, что Microsoft так и не ограничила IT-компаниям в РФ доступ к ПО, хотя обещала сделать это после 20 марта. Вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов тогда пояснил, что Microsoft исследует этот вопрос, чтобы «минимизировать излишние отключения».

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды. В 2022 г. выручка «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., что уступает показателям 2021 г. (6,8 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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