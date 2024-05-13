Microsoft сняла запрет на обновление софта для российских пользователей
В частности, снова доступна для скачивания на компьютеры без VPN версия Windows 11 23H2, аналогичная ситуация и с Office. По словам президента ассоциации «Руссофта» Валентина Макарова, Microsoft «ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке». Он добавил, что несмотря на публичные заявления, в частных разговорах корпорация гарантировала поддержку своего ПО.
Кроме того, Microsoft так и не ограничила IT-компаниям в РФ доступ к ПО, хотя обещала сделать это после 20 марта, отмечает газета со ссылкой на несколько источников в российских организациях. Вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов пояснил, что Microsoft исследует этот вопрос, чтобы «минимизировать излишние отключения».
Собеседник «Известий» в одном из крупных ИТ-дистрибуторов сообщил, что компания не мешает закупкам и активации новых лицензий, купленных по параллельному импорту.
Ранее собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что с 20 марта Microsoft ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. Опрошенные эксперты отмечали, что запрет может затронуть все облачные продукты Microsoft, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию из-за санкций, также пользователи могут потерять доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook.
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды. В 2022 г. выручка «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., что уступает показателям 2021 г. (6,8 млрд руб.).