Microsoft сняла запрет на обновление софта для российских пользователей

Кроме того, Microsoft так и не ограничила IT-компаниям в РФ доступ к ПО, хотя обещала сделать это после 20 марта, отмечает газета со ссылкой на несколько источников в российских организациях. Вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов пояснил, что Microsoft исследует этот вопрос, чтобы «минимизировать излишние отключения».