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Apple предъявили первые обвинения по новому европейскому закону о технологиях

Ведомости

Европейский союз обвинил компанию Apple в несоблюдении нового закона о цифровых рынках (DMA). Утверждается, что App Store не позволяет разработчикам свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Обвинения, о которых было объявлено в понедельник, стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках. Закон устанавливает обширный список правил, направленных на усиление конкуренции в сфере цифровой рекламы, онлайн-поиска и экосистем приложений.

Apple может быть оштрафована на сумму до 10% от ее мировой выручки, если регулирующие органы ЕС в конечном итоге установят, что компания нарушила правила.

В ответ на обвинения ЕС компания Apple заявила, что в последние месяцы она внесла изменения, чтобы соответствовать требованиям DMA.

Европейские антимонопольные органы утверждают, что правила App Store от Apple не позволяют предоставлять информацию о ценах внутри приложения или свободно оповещать клиентов о предложениях, которые доступны за пределами App Store.

6 марта в Евросоюзе в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Microsoft.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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