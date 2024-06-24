Apple предъявили первые обвинения по новому европейскому закону о технологиях
Европейский союз обвинил компанию Apple в несоблюдении нового закона о цифровых рынках (DMA). Утверждается, что App Store не позволяет разработчикам свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обвинения, о которых было объявлено в понедельник, стали первыми в рамках закона ЕС о цифровых рынках. Закон устанавливает обширный список правил, направленных на усиление конкуренции в сфере цифровой рекламы, онлайн-поиска и экосистем приложений.
Apple может быть оштрафована на сумму до 10% от ее мировой выручки, если регулирующие органы ЕС в конечном итоге установят, что компания нарушила правила.
В ответ на обвинения ЕС компания Apple заявила, что в последние месяцы она внесла изменения, чтобы соответствовать требованиям DMA.
Европейские антимонопольные органы утверждают, что правила App Store от Apple не позволяют предоставлять информацию о ценах внутри приложения или свободно оповещать клиентов о предложениях, которые доступны за пределами App Store.
6 марта в Евросоюзе в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Microsoft.