Apple предъявили первые обвинения по новому европейскому закону о технологиях

6 марта в Евросоюзе в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Microsoft.