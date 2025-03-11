В Кремле призвали ориентироваться только на официальные источники по Украине
По вопросам мирного урегулирования украинского конфликта стоит опираться только на официальные источники, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«В западных СМИ сейчас очень много неправильной информации, очень много слухов, которые не соответствуют действительности», – сказал Песков.
10 марта Песков опроверг сообщение, распространенное CNN, о готовящейся встрече представителей США и России в Саудовской Аравии на этой неделе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опровергла эту информацию. Она уточнила, что от американской стороны информации о дальнейшем развитии контактов между странами не поступало.