Песков опроверг информацию о планируемых переговорах в Саудовской Аравии
На текущей неделе в Саудовской Аравии не планируются переговоры между США и Россией, и США и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не так», – заявил представитель Кремля.
10 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже опровергла информацию о переговорах России и США на этой неделе.
7 марта МИД Саудовской Аравии в социальной сети X подтвердил, что встреча представителей США и Украины состоится в городе Джидда.