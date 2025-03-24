Роскомнадзор: инфраструктуру Lovit атаковали из США, Германии, Швеции
DDoS-атака на инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit идет из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Франции, Хорватии, Великобритании и России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
В ведомстве напомнили, что DDoS-атака началась в 09:58 мск 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219.06 Гбит/с, скорость – до 22,39 млн пакетов в секунду. По состоянию на 13:44 мск 24 марта она все еще продолжалась, но мощность сократилась до 36,59 Гбит/с, а скорость – до 4,01 млн пакетов в секунду.
Продолжающаяся кибератака на инфраструктуру провайдера направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в частности, на мобильное приложение и сайт. Проблемы с работой ресурсов до конца не решены, указали в РКН.
О том, что Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, провайдер сообщил 22 марта. Отражать кибератаку помогали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) РКН. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уточнил «Ведомостям», что в связи с информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, служба проведет проверку.
На следующий день Lovit восстановил доступ к интернету, большинство сервисов работает в штатном режиме. В компании пообещали абонентам сделать перерасчет, усилить меры защиты серверов и повысить их устойчивость к угрозам.