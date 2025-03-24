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Роскомнадзор: инфраструктуру Lovit атаковали из США, Германии, Швеции

Ведомости

DDoS-атака на инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit идет из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Франции, Хорватии, Великобритании и России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве напомнили, что DDoS-атака началась в 09:58 мск 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219.06 Гбит/с, скорость – до 22,39 млн пакетов в секунду. По состоянию на 13:44 мск 24 марта она все еще продолжалась, но мощность сократилась до 36,59 Гбит/с, а скорость – до 4,01 млн пакетов в секунду.

Продолжающаяся кибератака на инфраструктуру провайдера направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в частности, на мобильное приложение и сайт. Проблемы с работой ресурсов до конца не решены, указали в РКН.

О том, что Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, провайдер сообщил 22 марта. Отражать кибератаку помогали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) РКН. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уточнил «Ведомостям», что в связи с информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, служба проведет проверку.

На следующий день Lovit восстановил доступ к интернету, большинство сервисов работает в штатном режиме. В компании пообещали абонентам сделать перерасчет, усилить меры защиты серверов и повысить их устойчивость к угрозам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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