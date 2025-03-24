Роскомнадзор: инфраструктуру Lovit атаковали из США, Германии, Швеции

В ведомстве напомнили, что DDoS-атака началась в 09:58 мск 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219.06 Гбит/с, скорость – до 22,39 млн пакетов в секунду. По состоянию на 13:44 мск 24 марта она все еще продолжалась, но мощность сократилась до 36,59 Гбит/с, а скорость – до 4,01 млн пакетов в секунду.