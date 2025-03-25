Т1 создаст совместные предприятия в области производства IT-оборудования

«Ведомости» в апреле 2024 г. писали, что рынок отечественных операционных систем (ОС) для персональных компьютеров и серверов в 2023 г. вырос год к году на 57% до 11,3 млрд руб. Согласно исследованию Strategy Partners, динамичный рост рынка обеспечил процесс импортозамещения в сегменте b2b, то есть в средних и крупных компаниях, на которые не распространяются регуляторные требования по обязательному переходу на российское ПО.