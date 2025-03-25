Т1 создаст совместные предприятия в области производства IT-оборудования
Холдинг Т1 планирует создать совместные предприятия (СП) по производству IT-оборудования в 2025 г., пишет «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Алексея Фетисова.
«Есть уже работающая производственная площадка, есть первые опытные изделия, идет работа по масштабированию производства с крупным и уважаемым партнером, которого пока не можем раскрыть», – сказал Фетисов, уточнив, что речь идет о серверном оборудовании для критической информационной инфраструктуры (КИИ).
По его словам, решения для КИИ не проект, а уже работающее производство. Далее будет создано СП, ориентированное на производство такой техники, добавил глава T1.
Как сообщил директор департамента стратегии холдинга Кирилл Чебунин, оборудование компания планирует использовать при выпуске специальных программно-аппаратных комплексов (ПАК) для АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) промышленных предприятий.
Он ожидает, что рынок АСУ ТП в стране вырастет до 218 млрд руб. к 2027 г. (при нынешних, по данным T1, 83 млрд руб.). Чебунин добавил, что суммарная потенциальная емкость рынка в ближайшие четыре года составляет порядка 500 млрд руб.
«Ведомости» в апреле 2024 г. писали, что рынок отечественных операционных систем (ОС) для персональных компьютеров и серверов в 2023 г. вырос год к году на 57% до 11,3 млрд руб. Согласно исследованию Strategy Partners, динамичный рост рынка обеспечил процесс импортозамещения в сегменте b2b, то есть в средних и крупных компаниях, на которые не распространяются регуляторные требования по обязательному переходу на российское ПО.