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Т1 создаст совместные предприятия в области производства IT-оборудования

Ведомости

Холдинг Т1 планирует создать совместные предприятия (СП) по производству IT-оборудования в 2025 г., пишет «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Алексея Фетисова.

«Есть уже работающая производственная площадка, есть первые опытные изделия, идет работа по масштабированию производства с крупным и уважаемым партнером, которого пока не можем раскрыть», – сказал Фетисов, уточнив, что речь идет о серверном оборудовании для критической информационной инфраструктуры (КИИ).

По его словам, решения для КИИ не проект, а уже работающее производство. Далее будет создано СП, ориентированное на производство такой техники, добавил глава T1.

Как сообщил директор департамента стратегии холдинга Кирилл Чебунин, оборудование компания планирует использовать при выпуске специальных программно-аппаратных комплексов (ПАК) для АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) промышленных предприятий.

Он ожидает, что рынок АСУ ТП в стране вырастет до 218 млрд руб. к 2027 г. (при нынешних, по данным T1, 83 млрд руб.). Чебунин добавил, что суммарная потенциальная емкость рынка в ближайшие четыре года составляет порядка 500 млрд руб.

«Ведомости» в апреле 2024 г. писали, что рынок отечественных операционных систем (ОС) для персональных компьютеров и серверов в 2023 г. вырос год к году на 57% до 11,3 млрд руб. Согласно исследованию Strategy Partners, динамичный рост рынка обеспечил процесс импортозамещения в сегменте b2b, то есть в средних и крупных компаниях, на которые не распространяются регуляторные требования по обязательному переходу на российское ПО.

При этом американская Microsoft остается лидером российского рынка специализированного софта для управления проектами, писали «Ведомости» со ссылкой на экспертов российского разработчика офисного софта «Мойофис».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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