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Microsoft осталась лидером рынка софта для управления проектами

Но после появления отечественных аналогов этого ПО доля американской корпорации снизилась вдвое
Анна Устинова
Екатерина Волкова
Василий Милькин
Одной из проблем для импортозамещения софта чаще всего называют привычку сотрудников работать со старым ПО
Одной из проблем для импортозамещения софта чаще всего называют привычку сотрудников работать со старым ПО / Igor Golovniov / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Несмотря на уход с российского рынка американской корпорации Microsoft в 2022 г., ее продукт Microsoft Project (MS Project) остался лидером российского рынка специализированного софта для управления проектами. Но с 2022 г. к концу 2024 г. доля этого ПО в России сократилась вдвое – примерно с 80 до 43%, подсчитали для «Ведомостей» эксперты российского разработчика офисного софта «Мойофис».

Сохранение лидерства MS Project на российском рынке даже с учетом двукратного снижения доли подтвердили «Ведомостям» отечественные софтверные компании, которые занимаются разработкой аналогичных продуктов, – Directum, Naumen и «Нетрика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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