Microsoft осталась лидером рынка софта для управления проектами

Несмотря на уход с российского рынка американской корпорации Microsoft в 2022 г., ее продукт Microsoft Project (MS Project) остался лидером российского рынка специализированного софта для управления проектами. Но с 2022 г. к концу 2024 г. доля этого ПО в России сократилась вдвое – примерно с 80 до 43%, подсчитали для «Ведомостей» эксперты российского разработчика офисного софта «Мойофис».