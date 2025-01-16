Microsoft осталась лидером рынка софта для управления проектами

Microsoft осталась лидером рынка софта для управления проектамиНо после появления отечественных аналогов этого ПО доля американской корпорации снизилась вдвое
Несмотря на уход с российского рынка американской корпорации Microsoft в 2022 г., ее продукт Microsoft Project (MS Project) остался лидером российского рынка специализированного софта для управления проектами. Но с 2022 г. к концу 2024 г. доля этого ПО в России сократилась вдвое – примерно с 80 до 43%, подсчитали для «Ведомостей» эксперты российского разработчика офисного софта «Мойофис».
Сохранение лидерства MS Project на российском рынке даже с учетом двукратного снижения доли подтвердили «Ведомостям» отечественные софтверные компании, которые занимаются разработкой аналогичных продуктов, – Directum, Naumen и «Нетрика».
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