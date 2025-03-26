Суд в Москве заблокировал 11 Telegram-каналов из-за торговли данными из ЕГРН

В конце марта 2024 г. представитель Роскомнадзора сообщал о блокировке 11 Telegram-каналов, в которых якобы анонсировались новые теракты в России. В ведомстве поясняли, что целевой мониторинг начался после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». На всех площадках был ограничен доступ к порядка 600 ресурсов, на которых распространялись фейковые сообщения об организации новых терактов в стране.