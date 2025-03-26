Суд в Москве заблокировал 11 Telegram-каналов из-за торговли данными из ЕГРН
Нелегальная торговля сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) стала основанием для блокировки 11 Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Останкинского суда Москвы.
В материалах сказано, что суд удовлетворил иск исполняющего обязанности прокурора Северо-Восточного административного округа Москвы «в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц».
«Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" в Telegram-канале <...>, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению», – говорится в решении суда.
Указывается также, что при мониторинге сотрудники прокуратуры обнаружили 11 Telegram-каналов, где размещались объявления о продаже выписок из ЕГРН. Для входа на упомянутые каналы не требовались предварительная регистрация и пароль, и любой пользователь имел возможность ознакомиться с опубликованной там информацией. При этом установить владельца домена невозможно.
В решении суда подчеркивается, что право на предоставление официальных выписок из ЕГРН принадлежит исключительно компании «Роскадастр», оказание подобных услуг иными организациями или лицами незаконно.
В конце марта 2024 г. представитель Роскомнадзора сообщал о блокировке 11 Telegram-каналов, в которых якобы анонсировались новые теракты в России. В ведомстве поясняли, что целевой мониторинг начался после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». На всех площадках был ограничен доступ к порядка 600 ресурсов, на которых распространялись фейковые сообщения об организации новых терактов в стране.