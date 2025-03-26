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Суд в Москве заблокировал 11 Telegram-каналов из-за торговли данными из ЕГРН

Ведомости

Нелегальная торговля сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) стала основанием для блокировки 11 Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Останкинского суда Москвы.

В материалах сказано, что суд удовлетворил иск исполняющего обязанности прокурора Северо-Восточного административного округа Москвы «в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц».

«Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" в Telegram-канале <...>, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению», – говорится в решении суда.

Указывается также, что при мониторинге сотрудники прокуратуры обнаружили 11 Telegram-каналов, где размещались объявления о продаже выписок из ЕГРН. Для входа на упомянутые каналы не требовались предварительная регистрация и пароль, и любой пользователь имел возможность ознакомиться с опубликованной там информацией. При этом установить владельца домена невозможно.

В решении суда подчеркивается, что право на предоставление официальных выписок из ЕГРН принадлежит исключительно компании «Роскадастр», оказание подобных услуг иными организациями или лицами незаконно.

В конце марта 2024 г. представитель Роскомнадзора сообщал о блокировке 11 Telegram-каналов, в которых якобы анонсировались новые теракты в России. В ведомстве поясняли, что целевой мониторинг начался после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». На всех площадках был ограничен доступ к порядка 600 ресурсов, на которых распространялись фейковые сообщения об организации новых терактов в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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