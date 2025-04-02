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Amazon заинтересовался покупкой американских активов TikTok

Ведомости

Американская компания Amazon в последний момент сделала предложение по покупке американской «дочки» социальной сети TikTok, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о полном выкупе активов компании в США. Один из собеседников издания рассказал, что предложение от Amazon поступило в виде письма, адресованного вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику.

31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения для создания и публикации коротких видео будет заключена до 5 апреля. Как сообщало агентство Reuters, если материнская компания TikTok не найдет покупателя не из Китая до окончания срока, установленного Трампом, то она может столкнуться с запретом на работу в США по соображениям национальной безопасности.

В администрации США считают, что ByteDance передает данные пользователей китайскому правительству. По мнению американского правительства, Пекин может использовать приложение для проведения операций, направленных на сбор данных и оказание влияния на политику США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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