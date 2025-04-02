Amazon заинтересовался покупкой американских активов TikTok
Американская компания Amazon в последний момент сделала предложение по покупке американской «дочки» социальной сети TikTok, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Речь идет о полном выкупе активов компании в США. Один из собеседников издания рассказал, что предложение от Amazon поступило в виде письма, адресованного вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику.
31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения для создания и публикации коротких видео будет заключена до 5 апреля. Как сообщало агентство Reuters, если материнская компания TikTok не найдет покупателя не из Китая до окончания срока, установленного Трампом, то она может столкнуться с запретом на работу в США по соображениям национальной безопасности.
В администрации США считают, что ByteDance передает данные пользователей китайскому правительству. По мнению американского правительства, Пекин может использовать приложение для проведения операций, направленных на сбор данных и оказание влияния на политику США.