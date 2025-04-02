Amazon заинтересовался покупкой американских активов TikTok

31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения для создания и публикации коротких видео будет заключена до 5 апреля. Как сообщало агентство Reuters, если материнская компания TikTok не найдет покупателя не из Китая до окончания срока, установленного Трампом, то она может столкнуться с запретом на работу в США по соображениям национальной безопасности.