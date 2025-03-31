Reuters: Трамп установил срок для завершения сделки о продаже TikTok

17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в стране. 14 февраля Reuters писал, что TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как Трамп отложил запрет на популярную китайскую социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение.