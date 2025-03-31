Reuters: Трамп установил срок для завершения сделки о продаже TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения для создания и публикации коротких видео будет заключена до 5 апреля, сообщает Reuters.
По информации агентства, если материнская компания TikTok не найдет покупателя не из Китая до окончания срока, установленного Трампом, то она может столкнуться с запретом США по соображениям национальной безопасности, который должен вступить в силу в марте в соответствии с законом 2024 г.
В администрации США считают, что владение TikTok компанией ByteDance делает ее обязанной китайскому правительству. По мнению американского правительства, Пекин может использовать приложение для проведения операций, направленных на влияние против США и сбора данных о гражданах государства.
17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в стране. 14 февраля Reuters писал, что TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как Трамп отложил запрет на популярную китайскую социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение.
21 января Трамп заявил, что США должны иметь право на половину платформы TikTok: «У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес». После этого в США образовался список участников будущих торгов, среди них – группа инвесторов во главе с предпринимателем Джесси Тинсли, в которую входят крупнейший блогер MrBeast (Джимми Дональдсон) и предприниматель из Вайоминга Рид Раснер.