Reuters: соучредитель Reddit присоединился к заявке на приобретение TikTok
Соучредитель Reddit и инвестор Алексис Оганян присоединился к заявке на приобретение операций TikTok в США, сообщил миллиардер Фрэнк Маккорт, пишет Reuters.
Оганян – основатель Reddit, продал платформу Conde Nast в 2006 г. В 2014 г. вернулся в должности исполнительного председателя для руководства реструктуризацией Reddit. Покинул совет директоров платформы в июне 2020 г. в поддержку движения Black Lives Matter. Инвестировал в Instacart, Patreon и OpenSea.
17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах. 14 февраля Reuters писал, что TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как американский президент Дональд Трамп отложил запрет на популярную китайскую социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение.
21 января Трамп заявил, что США должны иметь право на половину платформы TikTok: «У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес». После этого в США образовался список участников будущих торгов, среди них – группа инвесторов во главе с предпринимателем Джесси Тинсли, в которую входят крупнейший блогер MrBeast (Джимми Дональдсон) и предприниматель из Вайоминга Рид Раснер.