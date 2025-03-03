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Reuters: соучредитель Reddit присоединился к заявке на приобретение TikTok

Ведомости

Соучредитель Reddit и инвестор Алексис Оганян присоединился к заявке на приобретение операций TikTok в США, сообщил миллиардер Фрэнк Маккорт, пишет Reuters.

Оганян – основатель Reddit, продал платформу Conde Nast в 2006 г. В 2014 г. вернулся в должности исполнительного председателя для руководства реструктуризацией Reddit. Покинул совет директоров платформы в июне 2020 г. в поддержку движения Black Lives Matter. Инвестировал в Instacart, Patreon и OpenSea. 

17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах. 14 февраля Reuters писал, что TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как американский президент Дональд Трамп отложил запрет на популярную китайскую социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение.

21 января Трамп заявил, что США должны иметь право на половину платформы TikTok: «У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес». После этого в США образовался список участников будущих торгов, среди них – группа инвесторов во главе с предпринимателем Джесси Тинсли, в которую входят крупнейший блогер MrBeast (Джимми Дональдсон) и предприниматель из Вайоминга Рид Раснер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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