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TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США

Ведомости

TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как американский президент Дональд Трамп отложил запрет на популярную китайскую социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение, передает Reuters.

Приложение TikTok, которым пользуются почти половина американцев, было недоступно в течение короткого времени в прошлом месяце перед вступлением в силу закона 19 января. Этот закон требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok из соображений национальной безопасности, иначе приложению грозит полный запрет.

На следующий день после этого Трамп подписал указ, который отсрочил исполнение запрета на 75 дней, что позволило TikTok временно продолжить работу в США. Несмотря на это, Google и Apple не сразу восстановили приложение в своих американских магазинах, возможно, ожидая официальных гарантий защиты от возможных юридических последствий.

13 февраля TikTok объявила, что обновленная версия приложения снова доступна для загрузки. По данным аналитической компании Sensor Tower, в 2024 г. TikTok был загружен более 52 млн раз, причем 52% загрузок пришлось на App Store, а 48% – на Google Play. Закон, который обязывает ByteDance продать американские активы TikTok или столкнуться с запретом, был подписан в апреле прошлого года тогдашним президентом США Джо Байденом. Решение было принято на фоне опасений, что китайские власти могут использовать приложение для слежки за американскими пользователями.

США ранее никогда не запрещали крупную социальную платформу, но принятый закон дает правительству широкие полномочия для блокировки или принудительной продажи других приложений, принадлежащих китайским компаниям. Трамп заявил, что крайний срок может быть продлен, если это будет необходимо. 17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. Судьи единогласно (9-0) отказались отменить запрет на социальную платформу, которой пользуются около половины всех американцев. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.

Тем временем интерес к покупке TikTok проявили несколько потенциальных инвесторов, включая бывшего владельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Фрэнка МакКорта. По словам президента, переговоры с заинтересованными сторонами продолжаются и окончательное решение о будущем TikTok может быть принято уже в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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