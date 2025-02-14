TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США

13 февраля TikTok объявила, что обновленная версия приложения снова доступна для загрузки. По данным аналитической компании Sensor Tower, в 2024 г. TikTok был загружен более 52 млн раз, причем 52% загрузок пришлось на App Store, а 48% – на Google Play. Закон, который обязывает ByteDance продать американские активы TikTok или столкнуться с запретом, был подписан в апреле прошлого года тогдашним президентом США Джо Байденом. Решение было принято на фоне опасений, что китайские власти могут использовать приложение для слежки за американскими пользователями.