SpaceX выиграла контракты на запуск ракет для Пентагона
Космические компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin выиграли контракты на запуск наиболее секретных ракет Пентагона в течении нескольких лет на общую сумму $13 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Командование космических систем США сообщило, что SpaceX выиграла контракты на сумму в $5,9 млрд, ULA получит $5,4 млрд, а Blue Origin – около $2,4 млрд. В связи с этим ожидается, что SpaceX выполнит около 60% запланированных миссий, а ULA – около 40%.
1 апреля SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon в первый пилотируемый полет над полярными регионами Земли в рамках миссии Fram2. Члены экипажа увидели полюса Земли из космоса. Как сообщила компания в социальной сети X 4 апреля, корабль успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над Северным и Южным полюсами.