SpaceX выиграла контракты на запуск ракет для Пентагона

Командование космических систем США сообщило, что SpaceX выиграла контракты на сумму в $5,9 млрд, ULA получит $5,4 млрд, а Blue Origin – около $2,4 млрд. В связи с этим ожидается, что SpaceX выполнит около 60% запланированных миссий, а ULA – около 40%.