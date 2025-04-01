SpaceX запустила первый пилотируемый корабль для полета над полюсами

19 марта на Землю вернулся Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уилльямс. Горбунов был на орбите 171 сутки, а Уилмор и Уильямс находились на МКС с июня 2024 г. Они прибыли на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing и должны были пробыть там всего восемь дней. Но из-за возникших проблем на корабле астронавты «задержались» на МКС на девять месяцев.