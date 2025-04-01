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SpaceX запустила первый пилотируемый корабль для полета над полюсами

Ведомости

Компания SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon в первый пилотируемый полет над полярными регионами Земли в рамках миссии Fram2. Трансляция запуска велась в соцсети X.

Члены экипажа станут первыми людьми, которые увидят полюса Земли из космоса, сообщали в компании. Отмечалось, что полет будет осуществляться на высоте 440 км над Землей. Исследование продлится от трех до пяти дней, после чего корабль приводнится у побережья Калифорнии.

Fram2 также стала второй миссией по тестированию лазерной связи с использованием Starlink. По данным SpaceX, экипаж получит доступ к интернету через маршрутизатор Starlink, установленный в грузовом отсеке.

19 марта на Землю вернулся Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уилльямс. Горбунов был на орбите 171 сутки, а Уилмор и Уильямс находились на МКС с июня 2024 г. Они прибыли на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing и должны были пробыть там всего восемь дней. Но из-за возникших проблем на корабле астронавты «задержались» на МКС на девять месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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