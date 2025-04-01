SpaceX запустила первый пилотируемый корабль для полета над полюсами
Компания SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon в первый пилотируемый полет над полярными регионами Земли в рамках миссии Fram2. Трансляция запуска велась в соцсети X.
Члены экипажа станут первыми людьми, которые увидят полюса Земли из космоса, сообщали в компании. Отмечалось, что полет будет осуществляться на высоте 440 км над Землей. Исследование продлится от трех до пяти дней, после чего корабль приводнится у побережья Калифорнии.
Fram2 также стала второй миссией по тестированию лазерной связи с использованием Starlink. По данным SpaceX, экипаж получит доступ к интернету через маршрутизатор Starlink, установленный в грузовом отсеке.
19 марта на Землю вернулся Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уилльямс. Горбунов был на орбите 171 сутки, а Уилмор и Уильямс находились на МКС с июня 2024 г. Они прибыли на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing и должны были пробыть там всего восемь дней. Но из-за возникших проблем на корабле астронавты «задержались» на МКС на девять месяцев.