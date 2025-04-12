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WhatsApp столкнулся с глобальным сбоем

Ведомости

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), следует из данных Downdetector.

Вечером 12 апреля на сервисе было отмечено более 2700 сообщений о сбоях. Согласно комментариям, проблемы в работе наблюдаются в США, Бразилии, Бангладеш. Часть пользователей пишет, что не работает отправка сообщений в групповые чаты.

Сбои наблюдаются и в России. По данным сервиса «Сбой.рф», к 17:45 мск отмечены 326 жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской и Свердловской областей и др.

Последний раз о масштабной сбое сообщалось в конце февраля. Проблемы с работой были отмечены по всему миру 28 февраля. Тогда Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) также фиксировал глобальный сбой в работе сервиса WhatsАpp, сообщали «Ведомостям» в Роскомнадзоре. Сообщения о сбоях платформы поступали со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии.

Instagram и Facebook были заблокированы в России после объявления материнской компании Meta экстремистской организацией в стране в марте 2022 г. Тверской суд Москвы объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию. При этом пользователи могут вести любую незапрещенную деятельность в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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