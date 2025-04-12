WhatsApp столкнулся с глобальным сбоем

Последний раз о масштабной сбое сообщалось в конце февраля. Проблемы с работой были отмечены по всему миру 28 февраля. Тогда Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) также фиксировал глобальный сбой в работе сервиса WhatsАpp, сообщали «Ведомостям» в Роскомнадзоре. Сообщения о сбоях платформы поступали со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии.