WhatsApp столкнулся с глобальным сбоем
Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), следует из данных Downdetector.
Вечером 12 апреля на сервисе было отмечено более 2700 сообщений о сбоях. Согласно комментариям, проблемы в работе наблюдаются в США, Бразилии, Бангладеш. Часть пользователей пишет, что не работает отправка сообщений в групповые чаты.
Сбои наблюдаются и в России. По данным сервиса «Сбой.рф», к 17:45 мск отмечены 326 жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской и Свердловской областей и др.
Последний раз о масштабной сбое сообщалось в конце февраля. Проблемы с работой были отмечены по всему миру 28 февраля. Тогда Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) также фиксировал глобальный сбой в работе сервиса WhatsАpp, сообщали «Ведомостям» в Роскомнадзоре. Сообщения о сбоях платформы поступали со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии.
Instagram и Facebook были заблокированы в России после объявления материнской компании Meta экстремистской организацией в стране в марте 2022 г. Тверской суд Москвы объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию. При этом пользователи могут вести любую незапрещенную деятельность в соцсетях.