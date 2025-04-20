Корабль «Союз МС-26» с международным экипажем успешно приземлился в Казахстане
Посадка произошла в 04:21 по московскому времени в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Для встречи экипажа были задействованы 11 воздушных судов, включая самолеты Ан-26 и Ан-12, а также восемь вертолетов Ми-8.
После эвакуации из спускаемого аппарата медики провели первичный осмотр членов экипажа: проверили артериальное давление, уровень кислорода в крови и оказали первую медицинскую помощь.
Перед посадкой «Союз МС-26» успешно расстыковался с модулем «Рассвет» российского сегмента МКС в 00:57 мск. Экипаж прибыл на станцию 11 сентября 2024 г. и провел на орбите более семи месяцев. Для Овчинина это был третий космический полет, для Вагнера – второй, а для Петтита – четвертый.
Во время миссии российские космонавты выполнили научно-прикладные эксперименты, приняли два грузовых корабля «Прогресс МС», один пилотируемый «Союз МС-27» и совершили выход в открытый космос.
Работу на МКС продолжит экипаж 73-й длительной экспедиции, в состав которого входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Джонатан Ким, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.