Корабль «Союз МС-26» с международным экипажем успешно приземлился в Казахстане

Перед посадкой «Союз МС-26» успешно расстыковался с модулем «Рассвет» российского сегмента МКС в 00:57 мск. Экипаж прибыл на станцию 11 сентября 2024 г. и провел на орбите более семи месяцев. Для Овчинина это был третий космический полет, для Вагнера – второй, а для Петтита – четвертый.